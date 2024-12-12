Евгений Куйвашев: Нужно создавать условия жизни для людей

Фото предоставлены Департаментом информационной политики Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел прямую линию с жителями региона. Вопросы поступали в течение четырех дней, в общей сложности на платформе обратной связи их накопилось более 700. О наиболее значимых проблемах, которые были озвучены жителями Свердловской области главе региона, в обзоре ИАА «УралБизнесКонсалтинг».Проблема кадрового дефицита была заявлена в самом начале прямой линии жителями Нижнего Тагила. В частности, они отмечали, что в муниципалитете самый низкий процент безработицы, а местные предприятия ведут конкурентную борьбу за квалифицированных рабочих.Вопрос о решении проблемы кадрового голода поднимался во время прямой линии неоднократно. Он касался медицинского персонала, аграрного сектора, учреждений культуры в муниципалитетах.По словам Евгения Куйвашева, кадровое обеспечение медицинской службы является одним из приоритетов для властей Свердловской области.«Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские учреждения, наше образование кадрами. После того, как мы это сделаем, естественно, людям будет интересно жить в том городе, где эти услуги есть, воспитывать детей. Это один из самых важных вопросов сегодня, которые мы решаем», — подчеркнул губернатор. При этом он отметил, что вопрос непростой и за один год его решить сложно.В качестве примера он привел программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые уже действуют в регионе. По словам Е. Куйвашева, выплаты «подъемных» средств врачам, которые едут работать в небольшие муниципалитеты, увеличиваются до 1,5 млн руб., а фельдшерам — до 750 тыс. руб.«Только в этом году до конца года мы поможем более 150 медицинским работникам на общую сумму почти 160 млн руб.», — пояснил глава региона.Отвечая на вопрос о создании аграрных классов на местах, он отметил, что подобная практика уже существует в 18 муниципалитетах региона, где за партами сегодня сидят почти 850 учеников. Впоследствии, по словам Евгения Куйвашева, их нужно правильно сориентировать, чтобы они поступили в соответствующие вузы либо в средние специальные учебные заведения, где получили бы специальность аграриев.«Для нашей области весь перечень, в том числе аграрных специальностей, крайне важен, потому как развивается село, развивается молочное производство, растениеводство и так далее. И мы запустили проекты по формированию таких агроклассов», — отметил глава региона.Отвечая на вопрос о том, что сейчас большинство школьников предпочитает не продолжать обучение в 10-м и 11-м классе, а поступать после окончания 9-го сразу в техникумы, что может вылиться в отсутствие инженеров и программистов, Евгений Куйвашев заверил, что регион без таких специалистов не останется.«Я очень рад, что наши школьники после 9-го класса идут в техникумы, в систему СПО (среднее профессиональное образование — прим. ред.). Это тоже важно. Но я вас уверяю, даже те, кто закончил СПО, в перспективе поступают и в высшие учебные заведения, чтобы получить профессию инженера. Сегодня дефицит специалистов, как среднего профиля, так и высшего профиля, есть. И мы рады всем тем, кто выбирает соответствующее направление своего развития», — сообщил губернатор.Он добавил, что сейчас в регионе средние специальные учебные заведения планомерно передаются в ведение профильных министерств региона, чтобы решить проблему дефицита кадров.Также Евгений Куйвашев рассказал о начале работы в Свердловской области федерального проекта «Земский работник культуры». Он будет действовать аналогично тому, как реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».Программа рассчитана на привлечение новых специалистов в учреждения культуры, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тыс. человек.«У нас есть поручение президента по реализации программы, оно будет обязательно выполнено. По 1 млн руб. будем выплачивать тем, кто заключит трудовой договор с учреждениями культуры, подведомственными региональному министерству культуры или администрации муниципалитета», — сказал губернатор.«Семья или карьера? Что важнее?» — такой вопрос задали Евгению Куйвашеву в ходе прямой линии в контексте того, что 2024 год в России был объявлен Годом семьи.Отвечая на этот вопрос, губернатор Свердловской области отметил, что и то, и другое имеет большое значение для людей. Сюда, по его словам, входит и создание семьи со своей «второй половинкой», и рождение детей, и хорошая специальность, и самореализация.«Это все важно. Здесь кому-либо что-либо советовать... У каждого свой путь, и мы поддерживаем и тех, кто выбирает образование, выбирает карьеру, но и поддерживать будем тех, кто выбирает заниматься семьей. Это очень важно. И здесь сложно как-либо разделить», — отметил Евгений Куйвашев.При этом он сообщил, что власти Свердловской области прорабатывают вопрос введения в регионе компенсации мамам в возрасте до 23 лет расходов на оплату процентов по ипотеке.«Сегодня прорабатывается вопрос компенсации молодым мамам в возрасте до 23 лет расходов на оплату процентов по ипотеке. Суммарно до 500 тыс. руб. за весь период действия кредита. Такие дополнительные меры можно ввести и даже нужно», — сообщил Евгений Куйвашев.Также, по его словам, сейчас рассматривается вопрос о единовременной выплате в 50 тыс. руб. на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного, если его маме не более 23 лет.«Нужно максимально создавать условия жизни для людей, чтобы они могли получать образование, могли приобрести жилье. Перечень мер поддержки сегодня существует. И молодые семьи ими пользуются. Будем поддерживать их и дальше», — отметил губернатор.Не обошли стороной и вопрос обеспеченности городов среднеобразовательными учебными заведениями. В частности, жители Арамили поинтересовались, как обстоят дела со строительством нового здания школы № 1 в их населенном пункте.Глава региона отметил, что знает о потребности города в учебных местах, несмотря на то, что четыре года назад здесь открыли новое здание школы № 4. По его словам, он поручит правительству Свердловской области не забывать о жителях Арамили, когда будет прорабатываться вопрос об очередности строительства новых учебных учреждений.«И в данном случае мы, конечно же, смотрим на коэффициент загруженности. Безусловно, города и районы, которые находятся в агломерации (Екатеринбургской — прим. ред.), растут быстро. Безусловно, большая потребность и в медицинских учреждениях, и в дошкольных образовательных учреждениях, и в школах. Мы обязательно учтем и будем иметь в виду проблему, которая сегодня есть в Арамили. И обязательно будем планировать ее решение при реализации нашего бюджета», — сообщил Евгений Куйвашев.Он также добавил, что в регионе сегодня большое внимание уделяется строительству новых школ. Только в текущем году на Среднем Урале построили восемь новых школ и отремонтировали 16 существующих.Жители Свердловской области во время прямой линии задали губернатору Евгению Куйвашеву вопрос, что будет с ремонтом трасс в регионе, учитывая, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» (БКД) завершен.По словам главы Среднего Урала, сейчас будет реализовываться новый проект «Инфраструктура для жизни». Он также будет ориентирован на поддержание дорог в хорошем состоянии.«Наш Минтранс (министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области — прим. ред.) уже предложил внести в этот проект около 200 км региональных трасс, чтобы привести их в нормативное состояние уже в 2025 году. Это будет рекордная протяженность ремонтов в рамках нацпроекта, всего мы в следующем году планируем развернуть работы почти на 300 км дорог», — сообщил губернатор.В целом, оценивая реализацию работ на Среднем Урале в рамках нацпроекта БКД, Евгений Куйвашев отметил, что удалось сдвинуть с мертвой точки много дорожных проблем.«Нацпроект нам очень помог, и за шесть лет мы отремонтировали почти 800 км региональных дорог, смогли замкнуть ЕКАД, а также сдвинуть с мертвой точки много дорожных проблем», — отметил Евгений Куйвашев.Говоря о перспективах реализации обновления дорожного полотна, глава региона отметил, что уже законтрактованы ремонты и капремонт шести участков Серовского тракта. Это больше 70 км. Также продолжится строительство обгонных участков на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила.Кроме того, планируется не только ремонт, но и расширение северного полукольца ЕКАД до таких же объемов, как и южный обход.«Не всем нравится, когда идут ремонтные работы, но мы продолжим заниматься улучшением наших дорог. В проекте бюджета и в бюджете следующего года соответствующие средства уже предусмотрели», — резюмировал Евгений Куйвашев.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу перед членами правительства максимально оперативно включиться в работу по решению проблем уральцев, с которыми те обратились на прямую линию главы региона. Речь идет в том числе о вопросах, которые не успели озвучить в прямом эфире.Прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прошла 11 декабря. В течение часа глава региона отвечал на вопросы, волнующие свердловчан, которые собирали на Госуслугах и по специальному номеру телефона с 6 до 9 декабря.«Общение с жителями в очередной раз показало высокий запрос общества на открытый диалог с властью. При этом многие озвученные вопросы входят в сферу ответственности органов власти на местах. В ходе прямой линии я дал ряд поручений в адрес министерств. Прошу вас, коллеги, не затягивать и в максимально сжатые сроки провести соответствующую работу по этим и другим вопросам, которые поступили от граждан, но не были озвучены в эфире», — сказал Евгений Куйвашев на заседании правительства 12 декабря.