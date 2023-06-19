Валерий Кротов: Мы позиционируем себя как производителя — от идеи до модели

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил директор промышленной группы «Интеграция» Валерий Кротов.



— Валерий Михайлович, чем занимается компания «Интеграция»?



— Компания «Интеграция» производит электронику, печатные платы и выполняет поставки электронных компонентов. В большей степени мы занимаемся контрактным производством электронных блоков — нам предоставляют документацию, и по ней мы производим нашу продукцию на заказ.



— Расскажите про вашу компанию в целом, с кем сейчас в основном работаете?



— Компания была создана в 2004 году. Тогда мы занимались подготовкой печатных плат и их размещением на российских и китайских производствах. У меня уже был опыт в изготовлении печатных плат, но тогда стоял вопрос еще и об оперативной подготовке документации. Требовалось унифицировать разрозненные пакеты документов для станков, потому что производство требовало единого формата входной информации. Со временем мы начали смотреть в сторону монтажа, потому что клиентам хотелось получить сразу готовый продукт. Получалось так, что печатать надо в одном месте, а затем покупать компоненты. Мы решали эту проблему для наших клиентов.



Далее возникла необходимость создания отдела закупа и инженерного отдела. И так мы создали контрактное производство, как на западе, где специализированные компании собирают готовую технику под заказ крупных вендоров. Те же IPhone собирают на китайских фабриках, потому что у них нет своей платы и своего производства.



Затем мы начали заниматься монтажом, и в 2007 году нас познакомили с компанией «ИскраУралТЕЛ». Они производили телефонные станции в небольших объемах, но техническая линия была не загружена. Они предложили взять ее в аренду. Мы проработали на линии три года и начали постепенно вкладывать деньги в свое производство. Потом нам подсказали, что можно использовать лизинговые схемы для покупки более мощных роботов. И мы их приобрели. Сейчас мы являемся самым крупным контрактным производителем, действующим на Урале.



В компании работает 52 человека, у нас есть семь основных станков-установщиков — это высокотехнологичное оборудование, которое позволяет собирать продукцию практически любого класса и любой сложности. Например, это платы телефона, автомобильная сигнализация, промышленные датчики. Самое сложное для производства — телекоммуникационное оборудование, поскольку с технической точки зрения его сложнее собрать, чем плату на компьютере.



— В каких сферах задействована ваша продукция? Для чего используется?



— Направлений деятельности много. Наша продукция востребована в работе операторов и поставщиков телекоммуникационных услуг, при цифровизации предприятий отраслей транспорта, ТЭК, общественной безопасности и медицины. Продукция устанавливается в

пожарные и машинные сигнализации, GPS-передатчики, задействована в системах управления для электрических подстанций.



Например, для компании Lingard мы создаем устройства, которые выполняют роль, аналогичную черному ящику у машин. Также мы замещаем прибор контроля газопроводов. Газовые трубы находятся далеко и подвержены коррозии, поэтому прибор используют для измерения потенциала на трубе и смотрят, в каком она состоянии. Раньше нужно было ездить снимать показания, а сейчас они сами передаются в автоматическом режиме на пролетающий над трубой коптер. Происходит удешевление процесса отслеживания.



— Насколько сложно ваше оборудование, и насколько у вас развита своя инженерия?



— С одной стороны, можно сказать, что мы собираем продукцию из покупных деталей: плат, контроллеров, процессоров. К сожалению, абсолютное большинство этих деталей импортные, потому что у нас в стране производство электронных компонентов развито слабо.



С другой стороны, мы производим свой уникальный продукт, применяем оригинальные схемы сборки. У нас в штате есть свои инженеры, поскольку документация довольно сложная. Придумываем собственные интересные решения. Мы изготавливаем начинку, а конечный продукт делает заказчик — устанавливает свое программное обеспечение и затем получает сертификат отечественного производителя.



Кстати, в последние два года в России развивается производство вычислительной техники. Есть крупные компании, которые занимаются разработкой и производством отечественного серверного оборудования. Кроме того, есть еще поддержка и программное обеспечение — они тоже наши, отечественные. Сейчас создано много государственных программ, чтобы производилась российская продукция. С каждым годом появляется все больше техкорпораций, которые просят, чтобы сборка была российской.







— Наметились ли изменения в производстве за последний год? Есть ли сложности с поставками деталей?



— С поставками возникали сложности в прошлом году. Мы тогда переориентировались в закупках на Китай. Первое время возникали проблемы с оплатой из-за того, что юань был не распространен. Однако сейчас отечественные банки начали работать с этой валютой. Большая часть закупок совершается в Китае, также приходят реэкспортные поставки из других стран через Китай, Казахстан, Турцию. До введения санкций были прямые поставки в Россию продукции из Европы и Японии, когда компоненты создавались конкретно под отечественный рынок. Заменить этих поставщиков сложно. Однако Китай сейчас предлагает качественные замены компонентов для микросхем практически «один в один».



Однако добавлю, что до введения антироссийских санкций у нас на Урале уже производилась разнообразная электроника высокого класса. Дело в том, что здесь имеется хорошая школа по разработке электроники — это радиофак УПИ, откуда вышло много инженеров. Выпускники этого факультета часто создают свою уникальную продукцию. И все-таки в плане производства деталей мы будем догонять Китай очень долго. Мы сильно отстали — необходимо сложное оборудование, которое по большей части европейское, его нужно ввозить. А производство чипов сосредоточено в США.



— Наблюдается ли увеличение или уменьшение спроса на вашу электронику?



— Спрос на нашу электронику растет, потому что заводам необходимо работать, объекты нужно сдавать. Вообще товаров китайской сборки стало меньше, потому что не на каждое производство проплатишь деньги, так как есть риск блокировки иностранного счета. Кроме того, крупные российские компании поощряют производства не только из российских компонентов, но и с отечественной сборкой.



Есть и меры государственного стимулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны.



— Получали ли вы поддержку от государства?



— Мы получили государственную помощь — нам компенсировали первоначальный взнос за лизинг. На первом этапе было сложно взять кредит на оборудование — никто не верил, что в России можно производить электронику. Сейчас появились хорошие лизинговые организации, которые аккредитованы у наших поставщиков и которые знают наше оборудование. Благодаря этому мы можем брать займы под выгодный процент.



— Есть ли глобальные планы, проекты на будущее?



— В Новокольцовском микрорайоне при поддержке областных властей строится большой технопарк, и мы туда пытаемся зайти. Это большой кластер, где будет представлен полный цикл производства — от кабельного до сборочного. Там будет большое количество компаний, производящих электронику, в успешной работе которых заинтересованы власти. Добавлю, что в данном случае государство возьмет на себя все бюрократические вопросы. Например, в технопарке можно будет получить помощь по оформлению бумаг для получения помощи от НСП, взять кредиты, принять участие в госпрограммах, начать сотрудничество с корпорациями вроде АвтоВАЗа или КАМАЗа.



В той же локации сейчас строятся жилые комплексы и появится большой кампус радиофака, где планируется обучение специалистов. Мы готовы включаться в обучающий процесс, предлагая прохождение практики для студентов. Наше оборудование позволяет растить хороших инженеров, потому что пока таких специалистов мало.



— Куда потом можно поставлять готовую продукцию?



— У нас в базе около 100 компаний, которые постоянно делают заказы. Мы позиционируем себя как производителя — от идеи до модели. Мы можем спаять плату в одном экземпляре, а можем изготовить 100 тыс. печатных плат. У нас разные линии производства, разная мощность, ручная сборка и прочее. Мы понимаем, что, для того чтобы развиваться, нужно создавать новые разработки. Для это существует процедура отладки продукции, которую затем можно запускать в серийное производство — наших мощностей для этого хватает.



Кроме того, отмечу, что интерес государства к электронике растет: власти постепенно будут вводить пошлины на заграничную продукцию, тем самым защищая отечественного производителя.



По факту мы занимаемся импортозамещением не самих деталей, а замещаем инжиниринг и сборку. Но создание готовой продукции — пусть и из компонентов, произведенных в другой стране, — это тоже импортозамещение.



— Были ли у вас идеи делать конечный продукт под своей маркой?



— Заниматься отдельными продуктами особо времени нет, потому что при производстве электронной продукции нужно стараться быть в тренде. Постоянно появляются новые технологии, оборудование, системы пайки. Мы пробовали создавать различные продукты, но потом поняли, что надо заниматься монтажом, изготавливать более сложные вещи, наращивать пул оборудования, и тогда все получится. Мы никуда не торопимся, потому что являемся независимым контрактным производителем. Наша первоочередная задача — работать с клиентами.



Фото предоставлены Валерием Кротовым