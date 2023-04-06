Юлия Кириллова: Свердловский камвольный комбинат работает на полную мощность

Фото предоставлены Юлией Кирилловой



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— Во время пандемии мы сохранили и производственные мощности, и объемы выпуска. Это произошло благодаря политике комбината: мы стараемся диверсифицировать свой портфель заказов и работать с максимально возможным количеством направлений на рынке. Предприятие производит ткани для школьной формы, у нас есть корпоративный сегмент, мы активно сотрудничаем с дизайнерами и швейными фабриками, которые занимаются пошивом мужской и женской одежды. За счет этого нам удалось в пандемию сохранить полную загрузку: некоторые сегменты просели, но в остальных были стабильные заказы, мы сохранили мощности, объемы и вышли из этого периода благополучно.— Сейчас, как и в 2020 году, мы находимся на максимуме, который нам позволяет выпускать имеющееся количество сотрудников. На некоторых участках комбинат работает в три смены, на других дополнительные смены вводятся при необходимости. При этом производственные мощности оборудования позволяют нам увеличивать объемы, но мы ограничены из-за персонала.Если будет необходимо увеличить выпуск продукции, то нам придется искать кадры. Сегодня на рынке нет готовых ткачей и прядильщиц, поэтому нужно найти людей и самостоятельно их обучить. А для некоторых профессий необходимо больше года на то, чтобы ученик смог выйти на норму и качество профессионала. Однако на сегодняшний день те заказы, которые есть, мы выполняем эффективно и используем наш потенциал на 100%.— За пять-семь лет полностью поменялись и структура заказов, и наш формат работы. Это связано с тем, что значительно уменьшилось количество швейных фабрик в России. Речь идет о предприятиях, которые шили для своих магазинов и оптовых покупателей. Еще 10 лет назад порядка 20 таких крупных фабрик закрывали весь объем нашего выпуска крупными заказами на большое количество метров в одном артикуле и цвете. Для одного такого заказчика мы могли изготавливать партию объемом 10 тыс. м — это 10% от нашего месячного выпуска. Сейчас в таком формате работают единицы.Хочу отметить, что сегодня большинство этих фабрик продолжает работу, но они производят продукцию не для своих магазинов, а берут заказы от различных брендов. И теперь у нас размещают заказы не 20 крупных предприятий, а порядка 200 небольших заказчиков. В их числе и локальные бренды, и марки, известные по всей России. Объем заказов у нас уменьшился, но их количество выросло: вместо нескольких крупных партий мы изготавливаем множество мелких. Однако производству сложно работать с небольшими партиями: это постоянная перезаправка оборудования и, как следствие, вынужденные простои станков, что экономически невыгодно. Поэтому мы сочли необходимым перестроить внутреннюю работу предприятия, чтобы нивелировать эти нюансы.— Раньше различные бренды и дизайнеры составляли в нашем объеме выпуска менее 1%, но за последние три года эта доля выросла до 10% и продолжает увеличиваться. Мы уже наработали определенный опыт в этом сегменте. Мы единственная фабрика в России, которая готова работать в таком формате. Кроме того, наш комбинат производит конкурентоспособную продукцию и достойные ткани, которые могут соперничать с товарами европейских, турецких и китайских изготовителей. Год назад среди наших заказчиков было всего 30 отечественных брендов, сегодня — более 200. Среди наших партнеров — такие марки, как Ushatava, 2mood, I Am Studio, Anna Pekun, Ligio, Gate31, Ianis Chamalidy.— Да, не так давно мы создавали ткань по рисунку и дизайну местного бренда Atelier 23.05. Получилась эксклюзивная ткань, которая представлена только в коллекции заказчика, больше ее встретить нигде нельзя. Идею ткани придумали дизайнеры бренда, а наши специалисты воплотили в жизнь. Весь процесс производства заказчик снимал на видео, чтобы показать своим покупателям, как именно создавалась ткань, изделия из которой они носят. Сейчас у нас в работе находится еще ряд подобных проектов, одни — на стадии идеи, другие — уже готовы к выпуску.— Для таких заказчиков мы готовы предложить весь наш опыт и в разработке тканей, и в подборе цвета. Если в нашей цветовой палитре нет цвета, который требуется, мы можем его создать в нашей колористической лаборатории по пантону или по образцу, предоставленному заказчиком. Кроме этого, мы можем разработать дизайн ткани. У нас в штате есть дессинаторы, которые могут по фото или эскизу создать ткань, причем не только рисунок полотна, но и фактуру.— Основное сырье для комбината — шерсть. 60% мы закупаем у южноамериканских производителей, 40% — у отечественных. Закупаем всегда заранее, в мае-июне, когда начинается стрижка овец, на год вперед. Это позволяет нам забрать с рынка максимальные объемы качественного сырья. Но все равно шерсти на рынке не хватает. Если бы отечественные поставщики могли закрыть весь объем шерсти нужного нам качества, мы бы с удовольствием покупали сырье только в России. Местное всегда дешевле хотя бы потому, что нет ввозных пошлин и транспортные расходы меньше.— Раньше мы работали почти полностью на европейской продукции, потому что их красители дают стабильный одинаковый цвет, даже если сырье было произведено в разных партиях. Кроме того, качественный продукт должен стабильно вести себя на ткани, то есть не должно быть схода красителя. Европейская продукция все эти проблемы исключала. Кроме того, у них был невысокий расход красителя для получения насыщенного цвета. Из-за санкций мы вынуждены были полностью поменять поставщиков, поскольку европейская продукция стала недоступна.— Хочу отметить, что в России есть производители красителей и химикатов, но они в ассортименте не закрывают и 20% наших потребностей. Поэтому сейчас мы почти полностью перешли на сырье китайских и турецких производителей.Все это повлекло за собой большой объем работы, потому что замена красителя — это создание нового рецепта крашения. И наши колористы, вместо того чтобы развивать цветовую палитру, почти полгода занимались тем, что переводили наши базовые цвета на новые красители. Ведь каждый цвет — это новая рецептура, пробные крашения, и не всегда с первого раза получается то, что необходимо. Однако эта работа была проведена, и работа производства заново отлажена.— Переход на новые красители и химикаты не сказался на цене, поскольку по стоимости все аналоги сопоставимы с европейскими. Однако к удорожанию продукции привела высокая стоимость импортной шерсти. Это произошло в том числе из-за того, что усложнилась схема доставки. Кроме того, к повышению цены на ткани привел рост затрат на поставки запчастей для оборудования: вся техника на производстве импортная, поскольку в России нет изготовителей оборудования для текстильных производств нашего типа. Станки на комбинате преимущественно европейского производства, и все запчасти для них попали под санкции.— Планомерную замену оборудования мы проводим почти восемь лет. У нас уже практически полностью модернизированы ткацкий цех и отделочное производство, частично обновлено прядильное производство. Хочу отметить, что глобальное переоборудование стало возможно благодаря программе субсидирования, которая была запущена в 2016 году. Сейчас мы продолжаем модернизацию — рассматриваем варианты оборудования из Китая. И сразу же стараемся предусмотреть все возможные нюансы, чтобы потом не было сложностей с поставкой запчастей. К сожалению, импортозамещение в этой сфере также невозможно — в России ни одно предприятие не производит необходимого нам оборудования.— Суть программы в том, что мы даем скидку на ткани для социально важных швейных производств, и в результате наши ткани становятся сопоставимы по цене с синтетическими. То есть можно вместо синтетики приобрести хорошую натуральную шерстяную ткань и сшить из нее качественную школьную форму, которая долго прослужит и будет безопасна для здоровья ребенка.Для швейного предприятия, участвующего в программе, плюс в том, что оно получает качественное сырье по цене синтетики и имеет возможность увеличить свои объемы производства. А для нас плюс в том, что мы восемь лет имели стабильный объем продаж в этом сегменте. Мы точно знали, что эти метры произведем, реализуем и не будет никаких рисков, поэтому могли строить долгосрочные планы по модернизации производства. То есть была уверенность в завтрашнем дне.— В большинстве случаев это активные продажи. Если мы находим в нашем сегменте проект, где можем сделать предложение, то выходим на компанию, предлагаем варианты, ведем переговоры. Например, мы можем поставлять ткани для пошива корпоративных костюмов для авиакомпаний. Как проходит такая работа? Мы разрабатываем ткань по техническому заданию компании, из наших тканей отшиваются образцы, проводится их тестирование, и по итогам испытаний нас вносят в перечень поставщиков материалов.В случае с различными модными брендами отслеживаем их рекламу. Если видим, что у них в линейке есть костюмная группа, звоним, отправляем образцы, купоны ткани, чтобы они попробовали с ней поработать. Ряд заказов приходит с нашего сайта. Кроме этого, мы активно участвуем в профильных выставках, где находим новых партнеров.