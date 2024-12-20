Свердловский камвольный комбинат запустил в Екатеринбурге прядильную фабрику.

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Свердловский камвольный комбинат запустил в Екатеринбурге новое подразделение — прядильную фабрику. Это позволит увеличить объем производства на 15%. Инвестиции в проект составили 55 млн руб., сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин отметил, что камвольный комбинат — единственное в России предприятие полного цикла, которое выпускает как пряжу, так и конечную продукцию из нее — ткани.



«Напомню, что в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева на протяжении шести лет реализуется программа, направленная на обеспечение населения товарами повседневного спроса. Это позволило с 2017 года увеличить объем производства легкой промышленности в семь раз — с 2 млрд до 14 млрд руб.», — сказал И. Зеленкин.



Добавим, предприятие производит около 1 млн кв. м ткани в год и пользуется господдержкой, например, федеральной субсидией для производителей школьной формы, участвует в национальном проекте «Производительность труда».



Сегодня ткани камвольного комбината востребованы у известных российских брендов, таких как 2MOOD, Ianis Chamalidy, Anna Pekun, Charuel. Многие из них представляли свои коллекции на Международной неделе моды в рамках UFashion.