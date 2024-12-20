Свердловский камвольный комбинат запустил в Екатеринбурге прядильную фабрику.

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. В 2025 году участниками регионального проекта «Производительность труда» в Свердловской ...27.04.2021 Число работающих в сфере легкой промышленности свердловчан выросло до 4,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин в ходе ...19.02.2021 Свердловский ОПК нарастил долю производства гражданской продукции до 35%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Уровень выпуска гражданской продукции оборонно-промышленными предприятиями Свердловской ...28.11.2014 Работники ООО «Свердловский камвольный комбинат» попросили президента РФ остановить возможное закрытие предприятия
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Работники ООО «Свердловский камвольный комбинат» просят президента РФ остановить ...20.10.2009 Суд обязал ООО «Свердловский камвольный комбинат» провести аттестацию рабочих мест
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2009. Вступило в законную силу решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, которым ...