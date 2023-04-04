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Марина Сеченова: Сейчас самое время для импортозамещения

Марина Сеченова: Сейчас самое время для импортозамещенияНа вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила руководитель фабрики по производству одежды «Лидер-Торг».

— Марина Алексеевна, как давно компания «Лидер-Торг» работает на рынке? Какую продукцию вы производите?

— Фабрика работает на рынке с 2006 года. Мы шьем летнюю и зимнюю спецодежду для промышленных предприятий, униформу для персонала дошкольных образовательных учреждений и сфер обслуживания, недавно стали производить кадетскую форму и планируем дальше развиваться в этом направлении. Но наибольший объем продукции, которую выпускает наша фабрика, сегодня занимает школьная форма. В этой нише мы отлично себя зарекомендовали, имеем большой опыт и огромное количество детей, которые ходят в нашей форме по всей России.

— Как за последний год изменилась потребность покупателей в школьной форме?

— Здесь спрос остался стабильным, и я это связываю с высоким качеством нашей продукции. Для пошива школьной формы мы используем только натуральные ткани — полушерсть и поливискозу, которые идеально обеспечивают воздухопроницаемость, являются износоустойчивыми материалами и хорошо сохраняют свою форму. Вся наша продукция имеет сертификаты, кроме того, мы конкурентоспособны в своем сегменте.

— За счет чего вам удалось сохранить конкурентоспособность и не снизить объем выпуска в последний год?

— Во многом за счет того, что у нас были запасы фурнитуры для одежды, а объем поставок тканей из-за рубежа был незначительным. В основном мы отшиваем всю нашу продукцию из материалов отечественных производителей. Конкретно на школьную форму берем ткань на Свердловском камвольном комбинате. Сейчас, в связи с уходом западных поставщиков и расширением своего ассортимента, прорабатываем варианты сотрудничества с «Чайковским текстилем», «Павлово-Посадским камвольным комбинатом», рассматриваем продукцию белорусских производителей.

Ассортимент фурнитуры у отечественных производителей, к сожалению, небольшой. Поэтому пуговицы, молнии, нитки у нас производства Китая и Турции. Год назад, когда стало понятно, что в этом сегменте может возникнуть дефицит, мы вдобавок к имеющимся запасам на складах стали закупать эти товары дополнительно. В тот момент многие швейные фабрики так сделали. Сейчас мы эти запасы постоянно стараемся пополнять.

— Появились ли новые направления у предприятия за последний год?

— В прошлом году мы запустили линию по пошиву кадетской формы. Но хочу заметить, что все необходимое оборудование для выпуска этой продукции мы закупили еще до введения первых санкций — в октябре 2021 года. Поэтому в этом направлении у нас обратного хода не было. В последние месяцы мы готовим к запуску в массовое производство линейку одежды для детей от нуля до семи лет. Сейчас находимся на стадии регистрации товарного знака Pampipu.

— Какие именно виды детской одежды появятся под новой маркой?

— Сейчас наш конструкторский отдел и дизайнеры разрабатывают новые модели верхней одежды: куртки, жилеты, брюки, полукомбинезоны и аксессуары для детей дошкольного возраста. Мы отшиваем опытные образцы и вносим коррективы. В дальнейшем утвержденные модели попадут на рынок детской одежды. В планах на 2023 год также запустить линейку детской одежды из трикотажа: ползунки, комбинезоны, боди, распашонки, костюмы и различные комплекты, а также платья, футболки, пижамы и другую продукцию.

— Что-то из этой продукции уже можно купить сейчас?

— Мы уже разработали и запустили в продажу модели ультратеплых комбинезонов-трансформеров для новорожденных и малышей. Их, как и всю детскую одежду от фабрики «Лидер-Торг», можно приобрести в нашем фирменном магазине на улице Шейнкмана, 9, магазин 76, либо на маркетплейсе Wildberries. В дальнейшем мы планируем выходить и на другие онлайн-площадки, а также прорабатываем направление оптовых поставок для розничных магазинов, так как уже появилась заинтересованность в нашей продукции.

— В чем особенность ваших детских комбинезонов? Почему они, по вашему мнению, будут востребованы на рынке?

— Эту модель можно считать уникальной, потому что ее можно трансформировать в зависимости от сезона — при необходимости отстегнуть меховую подстежку с содержанием шерсти мериноса и из зимнего комбинезона получить демисезонный. Более того, с помощью простых манипуляций из конверта для новорожденных изделие трансформируется в комбинезон для малышей. Данная модель сможет заменить на рынке модели зарубежных производителей, не уступая ни по качеству, ни по функционалу.

— Линейку продукции каких именно импортных производителей вы планируете заместить?

— Например, финские комбинезоны для детей. Добавлю, что наша продукция не только не уступает по качеству зарубежной, но и стоит дешевле на 20-30% по сравнению с усредненными показателями ценообразования у зарубежных конкурентов. Таким образом, мы попадаем в среднюю ценовую категорию. Известно, что для покупателей важным фактором при покупке одежды является соотношение цены и качества. Мы отлично подходим под данные требования.

— В чем причина более низкой цены по сравнению с аналогичными зарубежными товарами?

— Приобретая наши товары, покупатель не переплачивает за бренд и логистические услуги. Поэтому нам удалось получить приемлемую для потребителя стоимость и предложить качество, аналогичное импортной продукции.

— Как появилась идея выпуска продукции для малышей: искали целенаправленно, какую бы нишу занять?

— Идея развивать направление детской одежды была давно. И в определенный момент сложилась благоприятная для нас ситуация — совпали многие факторы. Когда с отечественного рынка ушли зарубежные производители одежды для малышей, мы провели глубокий анализ конкурентов и сегмента в целом и пришли к выводу, что именно сейчас сложился удачный момент для реализации нового направления. Я уверена, что эта продукция фабрики, как и школьная форма, будет востребована.

— Материалы каких производителей вы используете для пошива детских комбинезонов?

— Ткани для верха и фурнитуру мы закупаем на проверенных азиатских предприятиях, мех с содержанием шерсти мериноса для подстежки — в Белоруссии. Кроме того, для пошива различных изделий мы также используем утеплитель холлофан и натуральный подклад — его мы приобретаем у отечественных производителей.

— Планируете ли переход на материалы только от российских компаний?

— Да, на сегодняшний день мы находимся в активном поиске производителей курточных тканей и фурнитуры. Например, в марте представитель фабрики «Лидер-Торг» посетил выставки ИНТЕРТКАНЬ 2023.ВЕСНА и CJF ДЕТСКАЯ МОДА 2023, которые прошли в Москве. Надеюсь, вскоре нам удастся найти интересующие нас ткани и фурнитуру и установить партнерские отношения уже с отечественными предприятиями.

— Есть ли планы по созданию других видов продукции взамен импортных товаров, которые исчезли с рынка?

— Сейчас все наши силы будут направлены на развитие нового направления детской одежды под маркой Pampipu — здесь большое поле для реализации всех наших идей и планов. Кроме того, нам нужно поддерживать и продолжать развивать уже существующие направления. Хочу добавить, что развитие — это основа нашей работы: не так просто адаптироваться и найти себя в новых направлениях, но мы всегда настроены оптимистично, с большим усердием подходим к новым задачам и не останавливаемся на достигнутом!

Фото предоставлено Мариной Сеченовой

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