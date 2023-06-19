Светлана Хайруллина: Заводы создают экономику внутреннего потребления

Фото предоставлено Светланой Хайруллиной

— Компании ООО «Сантехническая Компания УРАЛА» в этом году 10 лет. Мы занимаемся комплексными поставками инженерных систем отопления, водоснабжения и канализации на объекты нового строительства и объекты жилищно-коммунального хозяйства. Все, что строится в городе и затем требует обслуживания, — это наши объекты.Также нам интересны газовые и тепловые сети, промышленность, розничные сети.Первые наши клиенты — это клиенты ЖКХ, мы работали по текущему и капитальному ремонту. Потом в нашем ассортиментном портфеле появились бренды, закрывающие потребности в инженерных системах на объектах строительства. Стройка — это драйвер экономики, такой мультипликатор, который стимулирует сопутствующие сферы производства. Там сложные интересные проекты, которые требуют большего интеллекта, постоянного роста, интересных обучений, встреч с профессиональными экспертами, которые любят свое дело.Наша тактическая задача на текущий момент по строительному рынку — поставлять на объект не менее четырех систем: системы водоснабжения (ХВС/ГВС), отопления, канализации и пожаротушения. В каждой системе наша компания имеет минимум два бренда, чтобы всегда была альтернатива и выбор для застройщика. Тем более в теме импортозамещения это очень актуально.Мы также создали проектный офис для продвижения наших товарных групп, с помощью которых мы развиваем дилерскую политику многих брендов, создаем комплексные инженерные решения, формируем новые направления деятельности компании.— Наши заказчики — это застройщики города. Среди них — «Атомстройкомплекс», «ЛСР», Брусника, Prinzip, Первостроитель, НКС-девелопмент, TEN, УГМК и другие компании. Стараемся зайти в проект на стадии его проектирования. Работаем с проектными организациями города.Наш город уникален. Здесь чувствуется созидательный союз бизнеса и власти. Наши строители формируют тренды в городе и области. Они выбирают качество и продвинутые технологии. Любят качественные системы и добросовестных поставщиков, потому что несут ответственность за объекты после их сдачи.— Да, ситуация поменялась кардинально. В нашей отрасли три-четыре бренда, которые долгие годы были монополистами. В 2022 году сложилась ситуация, которая позволила перераспределить рынок и поставщиков. Я считаю, что это все сыграло нам на руку, потому что произошло правильное импортозамещение, которое синхронизировалось с нацпроектами, в результате чего повысилась конкурентоспособность отечественной продукции.Чтобы найти необходимую российскую продукцию, мы посещали заводы в Оренбурге, Сергиевом Посаде, Московской области и других регионах России. Мы уверенно и без пафоса можем сказать, что у нашей страны есть большой потенциал.Так, по напорному полипропилену, по сшитому полиэтилену, по системе водоотведения из полипропилена и сополимеров пропилена мы практически полностью не зависим от зарубежного рынка. Причем объем производимой трубы и фитингов, объем пластиковой продукции может обеспечивать и закрывать все потребности строительных объектов. Сейчас есть 100% возможность заменить пластик нашими аналогами.Что касается сложностей замены ряда продукции, первоначально было непросто найти сшитый полиэтилен, потому что там содержался реагент, производящийся только за рубежом. Около полугода мы испытывали трудности с поставкой сшитого полиэтилена на стройку, но в этом случае нам помог Китай. Он подставил нам свое плечо. На сегодняшний день мы реализуем сшитый полиэтилен, который производится на китайских и отечественных заводах. Однако весь процесс создания материала пока осуществляется на европейском оборудовании.При этом я не могу сказать, что процесс этот завершился. Напротив, во многих сферах он только начинается. Многие заводы только сейчас перестраиваются на новый режим работы. Переналадка производств, запуск новых заводов, создание альтернативных технологий, обеспечивающих выпуск современной продукции, — все это набирает темпы. У нас всегда была большая задача — создать в ассортиментном портфеле компании не менее 70% продукции отечественного производства. На текущий момент времени у нас 80% российских товаров.— В России давно есть свои заводы по производству трубопроводной арматуры. Например, мы работаем с заводом «ЧелябинскСпецГражданСтрой», которому уже более 30 лет. Они на протяжении длительного времени занимаются импортозамещением, и мы давно с ними сотрудничаем. В числе их продукции — стальные шаровые краны, дисковые затворы, которые комплектуются на тепловые и газовые сети, системы водоснабжения, отопления. Завод «ЛД-прайд» с 2018 года производит латунный кран с одноименным названием. Этими кранами комплектуются все инженерные системы ХВС/ГВС и отопления. Пять лет назад начал производство фланцев высокого качества Челябинский фланцевый завод, и с сентября они выпустят продукцию в соответствии со всеми требованиями ГОСТа.В связи с обязательной сертификацией на латунные шаровые краны с 1 сентября 2023 года исполнительный директор компании LD Дмитрий Левин принимает участие в качестве эксперта во многих техсоветах, семинарах, совещаниях контролирующих надзорных организаций по требованиям к латунным кранам, по предпосылкам разработки и принятия ГОСТ Р 59553-2021.— Сейчас мы занимаемся системой пожаротушения от первичной до сложной. Начинается все, конечно, с первичного набора внутреннего пожарного водопровода, который содержит систему труб, подключенную к насосной станции и имеющую распределение между пожарными шкафами. По системе АПТ (автоматического пожаротушения) мы сотрудничаем с заводом ООО «Пластик».Бренд «Антифайер» представляет спринклерную систему пожаротушения, которая состоит из полипропиленового трубопровода для водо- и воздухозаполненных систем. Воздухозаполненные системы могут применяться в неотапливаемых помещениях, например, в паркингах, складских помещениях (помещения 2 группы). Водозаполненные системы применяются только в отапливаемых помещениях. Они имеют главное преимущество — увеличение срока эксплуатации за счет отсутствия коррозии. В нашем городе такая система смонтирована в ЖК «Кандинский» (пятиэтажный офисный центр). Сейчас в работе еще три проекта.— В нашем пуле появилось немало новых поставщиков, с которыми мы ранее не работали. В 2022 году многие поставщики взяли курс на обновление своих дилеров и партнеров. Люди видят наш рост, мы видим рост наших поставщиков и то, как мы можем быть полезны друг другу. У нас в компании подобные альянсы мы называем стратегическими партнерскими союзами. В таком союзе мы принципиально поддерживаем отечественного производителя, его новые технологи и проекты.Благодаря выстроенной дилерской политике и партнерским соглашениям мы развиваем друг друга и ценим то, что можем дать больше, чем прописано в наших договорных условиях. Мы, по сути, «увеличиваем» друг друга во всех сферах — в профессиональной деятельности и личной коммуникации.— От государства были послабления в виде кредитов, были налоговые послабления. Нет лишних налоговых проверок, нам только приходят требования, которые мы неукоснительно выполняем.Мне нравится то, что бизнес с государством и чиновниками наконец-то начал взаимодействовать. Стали быстрее оформляться земельные участки для новой застройки, оптимизирована программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Раньше подобная процедура занимала два года, а сейчас — от трех до шести месяцев.Кроме того, мы видим постоянный интерес к поддержке темы импортозамещения со стороны государства. Есть и меры государственного стимулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что импортозамещение — это стратегический вопрос.Заводы, с которыми мы работаем, уже давно заранее взяли курс на импортозамещение. Заводы производят — они создают продукт. Они создают экономику внутреннего потребления. И потом, когда изобилие наступает на внутреннем рынке, идут продвигать отечественный продукт за границы России.— Планов громадье. Хотим стать одним из сильнейших комплексных поставщиков инженерных систем водоснабжения, отопления, водоотведения. Хотим освоить свой 1 млрд рублей. Создать новые направления. Создать команду единомышленников, когда каждый сотрудник понимает, что он причастен к созданию и преображению нашего большого города, промышленности региона. Когда мы растем — мы меняем задачи. Как правило, эти задачи увеличиваются.