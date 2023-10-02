Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— Участники строительной отрасли сталкиваются с фактическим несоответствием продукции (стройматериалов) тем характеристикам, которые заявляют сами производители, с подделкой сертификатов испытаний и даже самих материалов. И поэтому, помимо формирования реестра как такового, авторы инициативы видят своей задачей проведение системной работы по верификации декларируемых производителями технологических характеристик. Что в целом должно способствовать оздоровлению рынка и повышению качества стройматериалов.Например, под торговой маркой «Твинблок» (принадлежащей «ПСО Теплит») производители неавтоклавного пенобетона и полистиролбетона периодически выводят на рынок свою, значительно уступающую по качеству, продукцию. Формирование Реестра (и системы верификации) представляется нам важным и актуальным. Но необходимо определиться с критериями отбора и оценки.— Тех, чья продукция соответствует ГОСТам и требованиям других нормативных документов. Но эксперты знают: некоторые положения ГОСТов настолько общие, мягкие, даже абстрактные, что не вписаться в них практически невозможно. ГОСТы принимались десятилетия назад, когда по всей стране работали старые советские заводы. С тех пор в России появились сотни современных предприятий, стройматериалы которых соответствуют более высоким европейским стандартам качества. «Гибкость» же ГОСТов может служить лазейкой для компаний, выпускающих продукцию не лучшего качества.— Значимым критерием представляется удовлетворенность клиента/рынка продукцией компании и взаимодействие с ней: надежна ли она как партнер (соблюдает ли сроки, не «жонглирует» ли ценами в зависимости от конъюнктуры рынка и прочее). Объективный показатель удовлетворенности клиентов — повторные обращения. Однако их можно выявить и оцифровать, только находясь внутри бизнеса.Мы предлагаем при оценке кандидатов в «Реестр добросовестных производителей строительной продукции» учитывать использование ими современного высокотехнологичного оборудования. Если предприятие им располагает, с большой долей вероятности качество его продукции будет высоким и контролируемым, оно будет в состоянии добросовестно выполнять обязательства перед клиентами. Этот критерий представляется нам значимым, объективным и легким для верификации. При формировании собственной промышленной структуры «Атомстройкомплекс» изначально делал ставку именно на применение лучших, самых современных технологий.— В настоящее время в перечне 28 позиций строительных материалов. Предприятия холдинга «АСК-Промышленность», который мы представляем, производят порядка 30% перечисленного в этом списке.— Компания «Атомстройкомплекс» вышла на рынок в 1995 году. Ее собственники одними из первых в регионе решили заняться монолитным домостроением, позволяющим возводить здания по индивидуальным проектам с разнообразными планировками.Движение к этой цели привело к созданию собственного строительного комплекса. Первым приобретением стали заводы по выпуску товарного бетона, позволившие реализовать монолитную технологию домостроения. Далее появились заводы по производству блоков из ячеистого бетона, который застройщик использовал для возведения стен. Затем последовали предприятия по производству силикатных изделий и минеральной ваты, продукция которых также использовалась в проектах «Атомстройкомплекса». Наконец, были построены заводы по выпуску цемента и извести, обеспечившие предприятия высококачественным сырьем.Строя заводы с нуля и приобретая уже существующие (за покупкой обычно следовала модернизация), акционеры «Атомстройкомплекса» ставили задачу по выпуску строительных материалов высокого качества. Поэтому все предприятия оснащены производственными линиями лучших европейских производителей: Wehrhahn («Теплит»), Liebherr («Бетон-экспресс»), Hess, Shnell group, Pedershaab, Ebawe («Берит»), Lasco (SiMAT) и других.По сути, «Атомстройкомплекс» «прирастал» заводами, которые закрывали его потребности в строительных материалах и необходимом для их производства сырье (извести, цементе, щебне). Постепенно сформировался производственный комплекс, в котором все компоненты взаимосвязаны и дополняют друг друга. Сейчас в него входят 11 промышленных предприятий. Три года назад они были объединены в холдинг «АСК-Промышленность».— Сегодня большинство предприятий холдинга обеспечивают материалами не только строительное направление самого «Атомстройкомплекса», но и коллег по цеху. На внешний рынок отправляется от 20% до 90% объема продукции заводов. В числе заказчиков — практически все крупные застройщики и подрядные организации региона, включая рынок ИЖС. Это делает холдинг одним из ключевых игроков на строительном рынке региона.— В современных условиях главной проблемой на пути обеспечения высокого качества при производстве строительных материалов стали ограничения, связанные с комплектацией заводов современным высокотехнологичным оборудованием. По понятным причинам взаимодействие с многолетними партнерами из Западной Европы в последние полтора года затруднено. Чтобы поддерживать существующие производственные мощности на должном уровне и развивать предприятия холдинга, нам приходится искать новых партнеров.На сегодняшний день это производители Китая и Турции, а также российские поставщики. И в том и в другом случае выстраивание партнерских отношений сопряжено с рядом трудностей. Производители из дружественных стран не всегда могут предложить тот уровень оборудования и технологических решений, к которому мы привыкли. Кроме того, они не располагают всем спектром технологий, которые давно и успешно апробированы в Европе. Есть очевидные сложности с коммуникациями.— Во-первых, отечественные машиностроительные заводы и компании на волне импортозамещения оказались серьезно загружены заказами. Типичная ситуация: обращаемся к разработчику со своей задачей и слышим в ответ: «Перезвоните через полгода — тогда мы посмотрим ваш проект». Среднее время ожидания может составить от шести до 12 месяцев.Во-вторых, цены на российское оборудование значительно выше тех, что предлагают зарубежные компании. Возникают абсурдные ситуации. «АСК-Промышленность» готовится к строительству третьего завода по производству блоков из ячеистого бетона. Для него необходимы автоклавы. Автоклав китайского производства стоит от 10 до 20 млн руб., турецкий — 30 млн руб., автоклав отечественного завода — 43 млн руб.В-третьих, отечественные компании серьезно ограничены в предложении технологических решений. Часть оборудования для промышленных предприятий в России не производится.Основной вызов, на который сегодня отвечает «АСК-Промышленность», — сделать так, чтобы установленное на предприятиях оборудование продолжало безостановочно и безотказно работать, производить продукцию высокого качества в необходимом объеме. Сейчас мы выполняем планово-предупредительные и капитальные ремонты, опираясь на инженерно-технические компетенции своих сотрудников. Новое оборудование мы преимущественно заказываем на зарубежных предприятиях и «точечно» — на отечественных машиностроительных заводах. Хочется, чтобы было наоборот.— Чтобы выпускать конкурентную и высококачественную продукцию, а также заслужить репутацию надежного и добросовестного поставщика стройматериалов, предприятию необходимо современное оборудование. Подробнее о линиях производства на предприятиях «АСК-Промышленность» было уже сказано выше.Второе — это строгое соблюдение технологий. Хорошие производственные линии не гарантируют 100% успех. Так, плохое сырье или технологические просчеты могут привести к значительному снижению качества продукции. Наличие собственной надежной сырьевой базы, разработка и последующее четкое соблюдение технологического процесса помогают предприятиям «АСК-Промышленность» избегать негативных сценариев.На всех заводах холдинга есть современные лаборатории, где испытываются как отдельные компоненты, так и полуфабрикаты, а также итоговые продукты — их физико-механические характеристики. После испытаний оформляется паспорт качества продукции.— Мы применяем современные информационные системы для мониторинга качественных показателей в режиме онлайн. Если что-то выходит за допустимые рамки, специалисты-технологи и производственники получают оповещения. Они оперативно вносят корректировки. Это предотвращает выпуск бракованной продукции. В некоторых случаях производственный процесс останавливается автоматически.Также предприятия холдинга проходят добровольную сертификацию в независимых лабораториях, имеющих государственную аккредитацию. Таким образом, качество каждого продукта «АСК-Промышленность» подтверждено не только заключением внутренней лаборатории, но и сторонней экспертной организации.Подчеркну, что все 11 предприятий холдинга «АСК-Промышленность» объединяет общий подход к организации производства и контроля качества.