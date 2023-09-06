Урал застолбит автоклавный бетон

Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

В Сысертском городском округе стартовало строительство третьего завода ПСО «Теплит» (входит в состав Атомстройкомплекса»). Предприятие будет производить 400 тыс. кубометров изделий из автоклавного бетона (твинблоков) в год, а в целом мощность всего производственного цикла компании может достигнуть 1 млн кубометров в год. По оценкам экспертов, сейчас наблюдается рост спроса на этот вид материалов. Поэтому появление нового производства поможет обеспечить твинблоками не только Урал и его соседей, но и партнеров из ближнего зарубежья, таких как Казахстан.По словам руководителя Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона Глеба Гринфельда, в России распределение и применение газобетона неравномерное. К лидерам по объему строительства и его использованию можно отнести Уральский, Южный и Центральный федеральные округа. Поэтому на этих территориях и строятся заводы.«Автоклавный газобетон — это основа рынка стеновых материалов в последние лет десять. На его долю сейчас приходится примерно две трети от всего выпуска материалов, применяемых в конструкционной каменной кладке. Аналогичная ситуация во многих других странах. В Евросоюзе, например, газобетон — это основа каменных стен, не считая облицовочного кирпича. Аналогичная ситуация в Китае, догоняет Индия. Наконец-то проснулись США, у которых было долгое доминирование «каркасников», — рассказал Глеб Гринфельд.Сейчас в России производится порядка 16 млн кубометров газобетона ежегодно. При этом его доля в строительстве постоянно увеличивается. Так, по данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона, в 2014 году на этот материал приходилось 40% от общего объема строительства, в 2020 году — 44%, а в 2021 году – уже 46% от общего объема строительства в России. При этом объемы производства на протяжении последних лет увеличивались в среднем на 9% в год (без учета сложного для отрасли 2022 года, когда рост составил всего 0,3%).Согласно данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона, уже сейчас уральское предприятие пребывает в тройке крупнейших игроков на этом рынке в стране. Рост объемов производства до 1 млн кубометров в год позволит уральскому заводу упрочить свое положение на рынке одного из самых востребованных строительных материалов. «Теплит» находится на третьем месте и, запустив третий завод, переместится на второе место среди российских холдингов», — уточнил Глеб Гринфельд.Также этому способствует и географическое положение предприятия: завод находится вблизи важных транспортных магистралей челябинского и южного направлений. За счет этого компания сможет не только удовлетворить спрос на твинблоки в домашнем регионе, но и выйти на новые рынки.«Мы нацелены на развитие и расширение географии поставок продукции. Новый завод поможет усилить наше присутствие как в УрФО, так и за его пределами: в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии, Татарстане», — отметил управляющий директор ПСО «Теплит» Андрей Вишневский.Одним из факторов, которые будут способствовать географической экспансии предприятия, эксперты называют расширение спектра выпускаемой продукции за счет внедрения относительно новых для российского рынка блоков марки D300.«D300 отличается пониженным весом, высокими теплотехническими свойствами, которые позволяют застройщикам серьезно оптимизировать затраты. В России его мало кто производит, но в Европе это распространенный вид газоблока, и мы предполагаем, что именно D300 станет основным продуктом строящегося предприятия», — считает Андрей Вишневский.Отметим, что ПСО «Теплит» входит в структуру строительного холдинга «Атомстройкомплекс». Новый объект станет частью кластера экопроизводства в Сысертском городском округе, где уже находятся два завода застройщика по выпуску извести и цемента. Близкое расположение позволит создать эффективную логистику и обеспечить безотходное производство, поскольку предприятия потребляют сырье без остатка.Новый завод строится с нуля и будет оснащен современными высокоэффективными линиями. На предприятии внедрят цифровую систему управления производством, все технологические процессы будут контролироваться и управляться с единого операторского пульта. Процессы продажи и отгрузки готовой продукции будут автоматизированы. При этом клиент после размещения заказа сможет в режиме онлайн наблюдать, когда заказ будет изготовлен, когда придет, в каком сейчас статусе. Кроме того, ему будут доступны необходимые уведомления.«Внедрение новой технологии, практически исключающей участие человека и подразумевающей максимальную цифровизацию производства, преследует сразу несколько целей. Во-первых, мы существенно снижаем издержки. Во-вторых, обеспечиваем гарантированно высокое качество продукции, что важно для наших потребителей», — отмечает Андрей Вишневский.Всего в структуру компании «Атомстройкомплекс» входит 11 предприятий по производству строительных и отделочных материалов: газоблоков, цемента, силикатного кирпича, минераловатного утеплителя и других. Компания снабжает стройматериалами не только собственные строительные площадки, но и других застройщиков многоквартирного жилья, а также рынок частного домостроения. Новое производство планируется запустить в конце 2024 года. Оно будет работать круглосуточно каждый день.