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Вчера, 11:26

В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,4 т зараженных нектаринов в сборной партии груза (абрикосы, сливы, виноград, яблоки и персики) из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления ведомства.

Специалисты выявили у плодов восточную плодожорку. Собственник партии решил отправить товар на карантинное фитосанитарное обеззараживание, во время которого произойдет уничтожение карантинных вредителей.

Дальнейшее решение о допуске нектаринов к реализации будет известно после повторных исследований.

Остальные фрукты были допущены к продаже.
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