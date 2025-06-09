В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,9 т зараженных перцев из ...16.05.2025 В Свердловскую область с начала мая завезли почти 260 тонн сезонных фруктов
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В Свердловскую область с начала мая завезли 259 т сезонных фруктов из Узбекистана, ...02.09.2021 В Свердловской области запретили ввоз более 20 тонн зараженных вредителями нектаринов из Узбекистана
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. Специалисты Россельхознадзора запретили ввозить в Свердловскую область груз из 21,7 т ...19.08.2021 Челябинские таможенники пресекли ввоз в страну 19 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана
УрБК, Челябинск, 19.08.2021. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 17 августа 2021 года ...03.08.2020 Челябинский Россельхознадзор уничтожил 14,5 тонны зараженных нектаринов
УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили вредителя — ...