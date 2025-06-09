В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,4 т зараженных нектаринов в сборной партии груза (абрикосы, сливы, виноград, яблоки и персики) из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления ведомства.



Специалисты выявили у плодов восточную плодожорку. Собственник партии решил отправить товар на карантинное фитосанитарное обеззараживание, во время которого произойдет уничтожение карантинных вредителей.



Дальнейшее решение о допуске нектаринов к реализации будет известно после повторных исследований.



Остальные фрукты были допущены к продаже.