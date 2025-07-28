УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:17

Импорт узбекских нектаринов на Урал с начала года вырос более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) с начала года импортировали более 3 тыс. т нектаринов, персиков, абрикосов, сливы и черешни общей стоимостью 600 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Ключевым поставщиком косточковых плодов остается Узбекистан. Из этой страны было импортировано 2 тыс. т продукции на сумму более 300 млн руб. В частности, поставки нектаринов в натуральном выражении выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлогодним уровнем, персиков и сливы — на 20%.

Также в текущем году были импортированы нектарины из Китая. Их объем в натуральном выражении вырос в 1,4 раза.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
