В Екатеринбурге уничтожили 15 тонн зараженных перцев из Китая

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило на одном из ...

В Свердловской области выявили 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

В Екатеринбурге Россельхознадзор забраковал две тонны узбекских томатов

Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Екатеринбург 25 сентября из Узбекистана привезли 19,9 т сладкого и 1,7 т горького ...