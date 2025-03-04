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В Екатеринбурге уничтожили 15 тонн зараженных перцев из Китая

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 15 т зараженных перцев из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления ведомства.

Специалисты выявили в партии, которую привезли автомобильным транспортом, вирус коричневой морщинистости плодов томата. С целью предотвращения распространения объектов карантина на территории региона грузополучатель принял решение об уничтожении зараженной продукции.

Отметим, что вирус коричневой морщинистости плодов томата поражает свежие томаты и перец. Он проявляется в появлении морщинистой ткани на плодах, поражении листьев, деформации и неравномерном созревании плодов. Вирус переносится с семенами, контактным способом, при прививках или опылении.
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