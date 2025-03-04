В Екатеринбурге уничтожили 15 тонн зараженных перцев из Китая

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило на одном из ...29.10.2024 Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,3 тонн зараженных томатов
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...16.10.2024 В Екатеринбурге Россельхознадзор забраковал две тонны узбекских томатов
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Сотрудники уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 1,9 т ...26.09.2024 Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Екатеринбург 25 сентября из Узбекистана привезли 19,9 т сладкого и 1,7 т горького ...21.07.2021 В Челябинской области будет уничтожено более 20 тонн зараженных вирусом коричневой морщинистости томатов
УрБК, Челябинск, 21.07.2021. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в ходе карантинных ...