В Свердловской области выявили 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило на одном из свердловских предприятий 18 т зараженных томатов. Груз поступил автомобильным транспортом из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что в продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. По решению владельца товар был уничтожен.