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Вчера, 18:01

В Свердловской области выявили 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило на одном из свердловских предприятий 18 т зараженных томатов. Груз поступил автомобильным транспортом из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. По решению владельца товар был уничтожен.
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