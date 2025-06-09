Россельхознадзор не допустил ввоз в Екатеринбург 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,9 т зараженных перцев из ...20.05.2025 В Свердловскую область завезли 12 тонн зараженных томатов из Узбекистана и Туркменистана
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. В Екатеринбург завезли 12 т томатов из Узбекистана и Туркменистана, зараженных ...02.04.2025 В Екатеринбурге уничтожили 15 тонн зараженных перцев из Китая
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 15 т зараженных перцев из Китая. Об ...04.03.2025 В Свердловской области выявили 18 тонн зараженных томатов из Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило на одном из ...29.10.2024 Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,3 тонн зараженных томатов
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...