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Россельхознадзор не допустил ввоз в Екатеринбург 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Россельхознадзор не допустил ввоз в Екатеринбург 18 т зараженных томатов, сообщает пресс-служба Уральского управления ведомства.

В продукции, которая прибыла из Казахстана, выявили вирус коричневой морщинистости томатов. Зараженная продукция была уничтожена.

Отметим, что вирус ToBRFV поражает свежие томаты и перец. Из-за него плоды со временем сморщиваются и приобретают коричневый цвет. Вирус переносится через семена, одежду, обувь и насекомых-опылителей.
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