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09.06.2025

В Екатеринбурге выявили 1,9 тонны зараженных перцев из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Россельхознадзор предотвратил ввоз в Екатеринбург 1,9 т зараженных перцев из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления ведомства.

Специалисты выявили в партии вирус коричневой морщинистости томатов (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Продукция не была допущена к реализации.

Отметим, что вирус ToBRFV поражает свежие томаты и перец. Из-за него плоды со временем сморщиваются и приобретают коричневый цвет. Вирус переносится через семена, одежду, обувь и насекомых-опылителей.
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