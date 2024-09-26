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Вчера, 16:59

В Екатеринбурге Россельхознадзор забраковал две тонны узбекских томатов

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Сотрудники уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 1,9 т узбекских томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости. Больные помидоры были найдены на складе временного хранения в Екатеринбурге в ходе фитосанитарного контроля.

«В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации выпуск в оборот партии томатов запрещен, и принято решение об уничтожении зараженной подкарантинной продукции», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, месяцем ранее Россельхознадзор не допустил к продаже 1,7 т зараженного таким же карантинным вредителем горького перца из Узбекистана.
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