В Екатеринбурге Россельхознадзор забраковал две тонны узбекских томатов

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УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили вредителя — ...