Челябинский Россельхознадзор не пустил в страну 19 тонн зараженной хурмы из Узбекистана

УрБК, Челябинск, 30.10.2023. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 26 октября 2023 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля зафиксировало факт заражения карантинным вредителем партии хурмы из Узбекистана весом 19 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Во фрукте был выявлен червец Комстока — опасный и трудноискоренимый вредитель. Зараженная партия не была допущена к реализации в России.



С начала 2023 года Управлением Россельхознадзора было выявлено 157 партий зараженной растительной продукции (овощей и фруктов) общим весом свыше 1 тыс. т.