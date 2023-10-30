Челябинский Россельхознадзор не пустил в страну 19 тонн зараженной хурмы из Узбекистана

УрБК, Челябинск, 23.12.2021. В ходе процедуры карантинного фитосанитарного контроля сотрудники Управления ...21.10.2021 Россельхознадзор предотвратил незаконный ввоз более 100 тонн овощей и фруктов в Челябинскую область
УрБК, Челябинск, 21.10.2021. Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявили семь ...27.01.2020 В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 1,5 тонны зараженной хурмы
УрБК, Челябинск, 27.01.2020. Должностные лица Управления Россельхознадзора по Челябинской области пресекли ввоз на ...08.11.2018 В Челябинской области Россельхознадзор не допустил к ввозу из Казахстана 200 тонн хурмы
УрБК, Челябинск, 08.11.2018. С 29 октября по 4 ноября 2018 года на российско–казахстанском участке границы КПП «Троицк» ...04.09.2018 Предотвращена поставка зараженных персиков в Свердловскую область
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области 22 августа 2018 ...