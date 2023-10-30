УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
30.10.2023

Челябинский Россельхознадзор не пустил в страну 19 тонн зараженной хурмы из Узбекистана

УрБК, Челябинск, 30.10.2023. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 26 октября 2023 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля зафиксировало факт заражения карантинным вредителем партии хурмы из Узбекистана весом 19 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во фрукте был выявлен червец Комстока — опасный и трудноискоренимый вредитель. Зараженная партия не была допущена к реализации в России.

С начала 2023 года Управлением Россельхознадзора было выявлено 157 партий зараженной растительной продукции (овощей и фруктов) общим весом свыше 1 тыс. т.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2021 Челябинский Россельхознадзор отправил на уничтожение 5,7 тонны зараженного винограда

УрБК, Челябинск, 23.12.2021. В ходе процедуры карантинного фитосанитарного контроля сотрудники Управления ...

21.10.2021 Россельхознадзор предотвратил незаконный ввоз более 100 тонн овощей и фруктов в Челябинскую область

УрБК, Челябинск, 21.10.2021. Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявили семь ...

27.01.2020 В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 1,5 тонны зараженной хурмы

УрБК, Челябинск, 27.01.2020. Должностные лица Управления Россельхознадзора по Челябинской области пресекли ввоз на ...

08.11.2018 В Челябинской области Россельхознадзор не допустил к ввозу из Казахстана 200 тонн хурмы

УрБК, Челябинск, 08.11.2018. С 29 октября по 4 ноября 2018 года на российско–казахстанском участке границы КПП «Троицк» ...

04.09.2018 Предотвращена поставка зараженных персиков в Свердловскую область

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области 22 августа 2018 ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии05.10.2023Проиграли Китаю в поле
Архив новостей
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18