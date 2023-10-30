Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана

УрБК, Челябинск, 30.10.2023. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 26 октября 2023 года при ...03.08.2020 Челябинский Россельхознадзор уничтожил 14,5 тонны зараженных нектаринов
УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили вредителя — ...29.08.2019 В Челябинской области Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана 51 тонны сладкого перца без упаковки
УрБК, Челябинск, 29.08.2019. В Челябинской области Россельхознадзор запретил ввоз из Казахстана 51 т сладкого перца без ...22.08.2019 В Челябинской области пресекли попытку ввоза на территорию РФ более 20 тонн перца с недействительными документами
УрБК, Челябинск, 22.08.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области запретили ввоз на ...09.07.2018 Россельхознадзор обнаружил вредителя в привезенных из Словакии в Екатеринбург хризантемах
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 ...