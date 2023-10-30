Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Екатеринбург 25 сентября из Узбекистана привезли 19,9 т сладкого и 1,7 т горького перца. Результаты лабораторных исследований выявили в партии горького перца вирус коричневой морщинистости плодов томата, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Свердловской области.



«С целью предотвращения распространения карантинного вредителя было принято решение уничтожить продукцию. Она не попадет на полки магазинов Екатеринбурга», — сообщили в надзорном ведомстве.