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Челябинский Россельхознадзор предотвратил незаконный вывоз в Казахстан 79 тонн ячменя

УрБК, Челябинск, 25.01.2023. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям пресекли попытку незаконного вывоза в Республику Казахстан 79 т ячменя. Всего нарушители пытались вывезти три партии товара, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досмотра и проверки фитосанитарных документов на автомобильном пункте пропуска «Мариинский» в Челябинской области было выявлено несоответствие веса. Так, согласно накладным, было выдано разрешение на вывоз 60 т продукции.

Еще на 19 т продукции отсутствовали фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие ее соответствие карантинным фитосанитарным требованиям, что является грубым нарушением порядка вывоза растительной продукции с территории Российской Федерации, а также требований законодательства Евразийского экономического союза.

В результате провоз груза через границу был запрещен, а автомобили возвращены к месту погрузки. В отношении перевозчиков, нарушивших карантинное законодательство, возбуждены дела об административных правонарушениях. Все они привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Им назначено наказание в виде административного штрафа.

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