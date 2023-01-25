Челябинская таможня предотвратила незаконный вывоз из РФ погрузчиков

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. Мобильная группа Челябинской таможни в ходе проверки пресекла незаконный вывоз с территории РФ четырех погрузчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Фото предоставлено пресс-службой Челябинской таможни



Транспорт был обнаружен в пункте пропуска Бугристое в Троицком районе и перевозился на двух большегрузах. По товаросопроводительным документам спецтехнику везли в Казахстан. Но водители не предоставили обязательные для вывоза из страны разрешения.



В отношении нарушителей возбуждены административные дела по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров из России. Им грозят штрафы до 300 тыс. руб. и конфискация груза.



«С начала года челябинские таможенники пресекли вывоз из России 21 товарной партии, перемещавшейся с нарушениями требований законодательства. У перевозчиков отсутствовали разрешительные документы на экспорт двигателей, станков, металлургической печи, оптического кабеля, трактора, респираторов и электрооборудования», — говорится в сообщении.