Челябинская таможня предотвратила незаконный вывоз из РФ погрузчиков

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. Мобильная группа Челябинской таможни в ходе проверки пресекла незаконный вывоз с территории РФ четырех погрузчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото предоставлено пресс-службой Челябинской таможни
Транспорт был обнаружен в пункте пропуска Бугристое в Троицком районе и перевозился на двух большегрузах. По товаросопроводительным документам спецтехнику везли в Казахстан. Но водители не предоставили обязательные для вывоза из страны разрешения.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров из России. Им грозят штрафы до 300 тыс. руб. и конфискация груза.
«С начала года челябинские таможенники пресекли вывоз из России 21 товарной партии, перемещавшейся с нарушениями требований законодательства. У перевозчиков отсутствовали разрешительные документы на экспорт двигателей, станков, металлургической печи, оптического кабеля, трактора, респираторов и электрооборудования», — говорится в сообщении.
УрБК, Челябинск, 25.01.2023. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям пресекли ...22.06.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 80 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Челябинской таможни задержали более 80 т сахара, который незаконно пытались ...13.05.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 127 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 13.05.2022. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли незаконный вывоз с территории РФ ...18.03.2020 Челябинские таможенники пресекли вывоз в Казахстан около 4 тонн медицинских изделий
УрБК, Челябинск, 18.03.2020. Сотрудники Челябинской таможни и Пограничного регионального УФСБ России предотвратили ...27.05.2019 В Челябинской области пресекли вывоз 20 тонн бананов без документов в Казахстан
УрБК, Челябинск, 27.05.2019. В Челябинской области пресекли вывоз из России в город Нур-Султан Республики Казахстан 20 ...