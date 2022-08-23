Челябинские таможенники предотвратили незаконный ввоз на территорию России 17 тонн насвая на сумму более 25 млн рублей

УрБК, Челябинск, 06.03.2023. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию России 17 т насвая. Фура с грузом стоимостью порядка 25,5 млн руб. была остановлена в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото предоставлено пресс-службой Челябинской таможни
При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили 500 мешков с веществом, которое по документам являлось древесной золой и табачным сырьем — удобрениями для садовых растений. Груз следовал из Кыргызстана в Челябинск. Экспертиза показала, что в мешках содержался некурительный табак насвай.
Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России.
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