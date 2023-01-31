В Челябинскую область из Казахстана не пропустили 20 тонн грецких орехов

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Сотрудники Челябинской таможни предотвратили ввоз на территорию России более 20 т грецких орехов. Подозрения у таможенников пункта пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе вызвали сопроводительные документы на груз, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно товарно-транспортным накладным, получателем груза значился предприниматель из Волгограда. Однако выяснилось, что данный индивидуальный предприниматель не занимается реализацией продуктов питания. В связи с этим поставка была признана фиктивной, а транспорт с грузом возвращен на территорию Республики Казахстан.
Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал отметил, что подобные случаи происходят регулярно. Так, в январе текущего года таможенники выявили более 1,1 тыс. т подозрительных грузов на границе с Казахстаном.
«За январь 2023 года сотрудники мобильной группы выявили более 60 транспортных средств с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров. Общий вес товаров составил свыше 1,1 тыс. т. В основном это плодоовощная продукция, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров», — сказал начальник службы таможенного контроля.
Напомним, что в 2022 году по итогам проверок, проведенных сотрудниками Челябинской таможни, было возбуждено 2,7 тыс. административных дел, общая сумма наказаний составила почти 350 млн руб.
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