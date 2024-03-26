На границе с Казахстаном задержали 20 тонн древесины из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В пункте пропуска Бугристое (Челябинская область) на границе с Казахстаном таможенники задержали фуру с 20 т древесины, которая следовала из Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Согласно товаросопроводительным документам в автомобиле перевозилась топливная древесина объемом 31 кубометр и общим весом 20 т. Однако вместо дров таможенники обнаружили сосновые бревна (кругляк), которые относятся к деловой древесине», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Деловую древесину тоже можно импортировать, но только железнодорожным транспортом. «Данная мера необходима для контроля соблюдения ежегодно устанавливаемых предельных объемов вывоза лесоматериалов в страны ЕАЭС», — объяснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.