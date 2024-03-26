На границе с Казахстаном задержали 20 тонн древесины из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург. 26.03.2024. Инспекторы мобильной группы Челябинской таможни совместно с сотрудниками пограничного ...07.02.2023 В Челябинскую область из Казахстана не пропустили 20 тонн грецких орехов
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Сотрудники Челябинской таможни предотвратили ввоз на территорию России более 20 т ...01.04.2021 Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на ...24.04.2020 На погранпункте в Челябинской области задержали 3 тыс. литров дезинфицирующих средств
УрБК, Челябинск, 24.04.2020. В Челябинской области на границе с Казахстаном таможенники задержали 3 тыс. литров ...10.03.2020 Челябинские таможенники пресекли вывоз 720 пар медицинских перчаток в Казахстан
УрБК, Челябинск, 10.03.2020. Сотрудники Челябинской таможни совместно с региональным Пограничным управлением ФСБ России ...