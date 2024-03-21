Южноуральские таможенники блокировали вывоз из страны макулатуры с копиями документов жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург. 26.03.2024. Инспекторы мобильной группы Челябинской таможни совместно с сотрудниками пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области задержали следующую из Екатеринбурга в Киргизию фуру с макулатурой, содержащей копии документов и другие персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Начальник службы таможенного контроля Челябинской таможни Денис Цымбал сообщил, что печатные отходы изъяты и направлены в Роскомнадзор для принятия решения в отношении нарушителей. Транспортное средство с грузом возвращено в Российскую Федерацию.



«Документы, содержащие персональные данные, имеющие пометку «Для служебного пользования», а также содержащие информацию ограниченного доступа, для исключения утечек, должны уничтожаться механическим измельчением (шредированием)», — пояснил Денис Цымбал.



По данным ведомства, в 2024 году мобильными группами Челябинской таможни выявлено три транспортных средства, груженные 66 т бумажной продукции.