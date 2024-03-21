Южноуральские таможенники блокировали вывоз из страны макулатуры с копиями документов жителей Свердловской области

УрБК, Челябинск, 21.03.2024. Сотрудники челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 2,5 т фруктов и ...18.03.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 20 вагонов с сахаром
УрБК, Челябинск, 18.03.2021. Сотрудники Челябинской таможни совместно со специалистами пограничного управления ФСБ ...27.01.2022 Сотрудники Челябинской таможни в 2021 году изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Челябинск, 27.01.2022. В 2021 году сотрудники Челябинской таможни изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной ...24.04.2020 На погранпункте в Челябинской области задержали 3 тыс. литров дезинфицирующих средств
УрБК, Челябинск, 24.04.2020. В Челябинской области на границе с Казахстаном таможенники задержали 3 тыс. литров ...20.11.2019 Челябинские таможенники задержали гражданина Казахстана с 500 литрами нелегального алкоголя
УрБК, Челябинск, 20.11.2019. Мобильной группой Челябинской таможни совместно с Пограничным Управлением ФСБ России ...