Сотрудники челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз в Казахстан 2,5 т овощей и фруктов

УрБК, Челябинск, 02.11.2022. Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске выявили попытку незаконного ...26.04.2022 Челябинские таможенники предотвратили контрабанду 370 единиц продукции военного назначения
УрБК, Челябинск, 26.04.2022. Сотрудники Челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз с территории РФ партии ...18.03.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 20 вагонов с сахаром
УрБК, Челябинск, 18.03.2021. Сотрудники Челябинской таможни совместно со специалистами пограничного управления ФСБ ...21.10.2021 Россельхознадзор предотвратил незаконный ввоз более 100 тонн овощей и фруктов в Челябинскую область
УрБК, Челябинск, 21.10.2021. Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявили семь ...30.06.2017 В Челябинской области остановлен вывоз в Казахстан более 30 тонн фруктов и овощей без сертификатов
УрБК, Челябинск, 30.06.2017. На фитосанитарном контрольном посту Троицка сотрудники Управления Россельхознадзора по ...