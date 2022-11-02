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Сотрудники челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз в Казахстан 2,5 т овощей и фруктов

УрБК, Челябинск, 21.03.2024. Сотрудники челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз из страны 2,5 т фруктов и овощей. Скоропортящаяся продукция направлялась для реализации в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В ходе таможенного контроля было обнаружено 263 ящика с томатами, огурцами, мандаринами, виноградом, яблоками, грибами, салатом, бананами и хурмой.

«При проверке фуры инспекторы выяснили, что подкарантинная продукция перемещалась с признаками недействительного фитосанитарного сертификата», — пояснил начальник службы таможенного контроля Денис Цымбал.

По данному факту материалы в отношении нарушителя направлены в Россельхознадзор. Транспортное средство с грузом возвращено в Россию.
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