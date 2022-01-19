В Кольцово таможенники предотвратили незаконный вывоз в Узбекистан статуэток из уральских самоцветов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово предотвратили вывоз коллекции статуэток, которые один из пассажиров пытался вывезти в Узбекистан. Общая стоимость 81 сувенира из уральских самоцветов составила 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.







При досмотре таможенники обнаружили в багаже партию декоративных изделий, которые, по словам пассажира, предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте. Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларировать ценный груз. Таможенники изъяли всю партию статуэток и отправили на экспертизу. Исследования показали, что сувениры были изготовлены из янтаря, яшмы, нефрита, малахита, агата, аметиста и змеевика.



«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров влечет за собой административную ответственность», — прокомментировал и. о. начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков.







В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Чтобы вернуть партию сувениров, мужчине будет необходимо заплатить штраф в размере 393 тыс. руб.



Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления