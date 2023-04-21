Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз 12 тыс. пар незадекларированных носков из Китая

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Сотрудники екатеринбургской таможни задержали незадекларированную партию мужских носков из Китая. Стоимость груза превысила 214 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Директор компании, торгующей оптом одеждой и обувью, заказал товары из Китая. В декларации было указано, что речь идет о 556 тыс. пар носков разных размеров из хлопка торговой марки ZUWEI. Общий вес товара — почти 20 т, а стоимость — более 26 тыс. долл. США. В ходе досмотра груза оказалось, что там на 12 тыс. 776 пар больше изделий, чем указано в документах. Владелец товара утверждает, что китайские партнеры просчитались при погрузке.«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, относится к административным правонарушениям в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)» — отметил начальник Октябрьского таможенного поста Екатеринбургской таможни Владимир Фельдшаров.Одежда изъята и передана на товароведческую экспертизу. Дело об административном правонарушении направлено в суд для рассмотрения вопроса о конфискации товара. Если суд примет положительное решение, то таможня намерена добиваться передачи изъятого в социальные учреждения.