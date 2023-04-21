Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз 12 тыс. пар незадекларированных носков из Китая

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово предотвратили вывоз коллекции статуэток, ...25.06.2021 В аэропорту Кольцово таможенники задержали 30 кг текстильных изделий
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали незадекларированную ...04.02.2020 В аэропорту Кольцово таможенники задержали текстиль из Китая общей стоимостью более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни обнаружили незадекларированную ...21.01.2020 Cуд поддержал решение о конфискации незадекларированных компьютеров у пассажира авиарейса Екатеринбург — Душанбе
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда ...25.03.2009 Уральским таможенным управлением возбуждено уголовное дело за перемещение через таможенную границу незадекларированных товаров стоимостью около 320 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2009. Отделом дознания Курганской таможни Уральского таможенного управления возбуждено ...