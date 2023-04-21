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Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз 12 тыс. пар незадекларированных носков из Китая

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Сотрудники екатеринбургской таможни задержали незадекларированную партию мужских носков из Китая. Стоимость груза превысила 214 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз 12 тыс. пар незадекларированных носков из Китая

Директор компании, торгующей оптом одеждой и обувью, заказал товары из Китая. В декларации было указано, что речь идет о 556 тыс. пар носков разных размеров из хлопка торговой марки ZUWEI. Общий вес товара — почти 20 т, а стоимость — более 26 тыс. долл. США. В ходе досмотра груза оказалось, что там на 12 тыс. 776 пар больше изделий, чем указано в документах. Владелец товара утверждает, что китайские партнеры просчитались при погрузке.

«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, относится к административным правонарушениям в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)» — отметил начальник Октябрьского таможенного поста Екатеринбургской таможни Владимир Фельдшаров.

Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз 12 тыс. пар незадекларированных носков из Китая

Одежда изъята и передана на товароведческую экспертизу. Дело об административном правонарушении направлено в суд для рассмотрения вопроса о конфискации товара. Если суд примет положительное решение, то таможня намерена добиваться передачи изъятого в социальные учреждения.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
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