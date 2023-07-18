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В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни задержали партию незадекларированных кроссовок. Продукцию китайского производства пытались незаконно ввезти из КНР, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая

Партия груза, согласно сопроводительным документам, состояла из 1 тыс. 623 коробок обуви. Однако в ходе досмотра груза таможенники обнаружили 48 коробок с 384 парами кроссовок, не отмеченных в документах. Вес груза также превысил указанную величину в 13 т на 326 кг.

Перевозчик, индивидуальный предприниматель из Бурятии, заявил, что не присутствовал при погрузке и не знал о незаконно ввозимых коробках.

В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая

«После принятия груза к перевозке ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет перевозчик. Он сообщил недостоверную информацию о количестве грузовых мест, о весе товара при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита», — подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

В связи с выявленным нарушением специалисты возбудили дело об административном правонарушении.

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
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