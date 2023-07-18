В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Сотрудники екатеринбургской таможни задержали незадекларированную партию мужских носков ...17.10.2022 Екатеринбургские таможенники пресекли попытку ввоза 6 тонн незадекларированных цветов из Литвы
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили попытку ввоза в город примерно 6 т ...04.08.2020 В Екатеринбург нелегально пытались ввезти более 2 тыс. пар обуви
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. Уральские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России остановили автофуру с крупной ...18.01.2019 В Екатеринбург пытались ввезти крупную партию незадекларированных игрушек из Китая
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2019. Екатеринбургская компания пыталась ввезти партию игрушек из Китая. Об этом сообщила ...12.02.2013 В аэропорту Кольцово задержано почти четыре тонны часов и парфюмерии
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2013. В екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 февраля специалисты таможни задержали 3 900 кг ...