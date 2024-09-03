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03.09.2024

В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

Во время проверки инспекторы Верх-Исетского таможенного поста нашли в два раза больше ковриков, чем было записано в сопроводительных документах. Фирма, которая продавала хозяйственные принадлежности, купила в Китае 300 ковров для душевых. Поставщик добавил в партию столько же, но не внес товар в декларацию.

Из-за 300 незадекларированных ковриков для ванных комнат екатеринбургские таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Партию изъяли у покупателей.
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