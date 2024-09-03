В Екатеринбурге таможенники изъяли 300 незадекларированных ковриков для ванной

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали двух граждан Китая, у которых изъяли 135 ...07.08.2024 В Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных парикмахерских инструментов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных ...26.07.2024 Екатеринбургские таможенники изъяли и отправили на товароведческую экспертизу 24 кг незадекларированных шнурков из КНР
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. В Екатеринбурге сотрудники Верх-Исетского таможенного поста задержали партию ...08.08.2023 Екатеринбургские таможенники изъяли незаконную партию смартфонов и ноутбуков на сумму 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили в компьютерном магазине 111 единиц ...02.08.2023 В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни задержали партию ...