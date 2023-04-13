Марина Рябова: Налоговую декларацию лучше всего подавать через личный кабинет

На вопросы журналистов ответила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.



— Марина Анатольевна, началась декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. До какого срока она осуществляется?



— Сроки подачи деклараций в этом году не изменились, и последним днем предоставления декларации является 2 мая, так как 30 апреля является выходным днем.



— Кто обязан подавать декларацию?



— Перечь лиц, обязанных подать декларацию, также не изменился. Это граждане, получившие доход, налог по которому не был удержан налоговыми агентами, например, работодателем.



В число таких налогоплательщиков входят граждане, которые получили доходы от работодателей при заключении гражданско-правового договора, а также граждане, работающие по трудовому договору и получающую неофициальную часть заработной платы. Кроме того, это плательщики, которые продали недвижимое или движимое имущество. Следует отметить, что если собственниками квартиры были физические лица-дети, то за детей декларации также обязаны подать их родители.



Также обязаны подавать декларацию граждане, которые получили выигрыш в размере более 4 тыс. руб.; получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Кроме того, задекларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели; нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.



От уплаты налога освобождаются продавцы недвижимости, которые владели ею больше пяти лет, а также доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2022 году жилья, независимо от срока нахождения такого жилья в их собственности при приобретении большей недвижимости. Также не нужно предоставлять декларации по недвижимому имуществу, находящемуся в собственности менее пяти лет, если стоимость жилья или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не превышает 1 млн руб. В том числе не требуются декларации на иное имущество, например, гараж или машино-место, которым гражданин владеет менее пяти лет, если стоимость такого объекта не превышает 250 тыс. руб.



В случае, если у вас есть сомнения в том, должны ли вы подавать декларацию, вы всегда можете обратиться в Федеральную налоговую службу по телефону справочной службы 8-800-2222222 или непосредственно в налоговый орган.



Отмечу, что плательщики обязаны сами рассчитать налог по реализации недвижимого имущества и самостоятельно его задекларировать. Если этого не сделать, то налоговый орган на основании сведений из Росреестра о зарегистрированном переходе права собственности (продано или получено в дар какое-то недвижимое имущество) в инициативном порядке составляет акт камеральной проверки, который является фактом выявления нарушения. Затем приглашает налогоплательщика для рассмотрения материалов проверки. Если налогоплательщик документы от налогового органа не получает, то налоговый орган выносит решение о привлечении к ответственности без участия физического лица. Очень часто для физлиц становится неожиданностью, что эти денежные средства уже взыскиваются службой судебных приставов.



Момент декларирования доходов очень важен с точки зрения финансовой безопасности, чтобы ваши счета не были арестованы службой судебных приставов. Поэтому нужно очень внимательно отнестись к декларационной кампании и к своим обязанностям.



— Предусмотрена ли ответственность за несвоевременную подачу деклараций?



— За несоответствующее предоставление налоговых деклараций сумма минимального штрафа для плательщика, если суммы налога к уплате нет, но есть обязанность декларировать доходы, составит 1 тыс. руб. В общем порядке — 5% от суммы налога, подлежащей уплате на основании декларации за каждый полный или неполный месяц. Если срок представления декларации нарушен даже на один-два дня, то сумма штрафа все равно будет 5% от неуплаченной суммы налога.



— Каким образом можно подать декларацию?



— Самым преимущественным способом подачи налоговой декларации является личный кабинет, который расположен на сайте ФНС. Зайти в личный кабинет можно либо со специальным паролем, который получен в органах налоговой службы, либо с подтвержденной записью от сайта «Госуслуг».



— Расскажите об особенностях подачи деклараций через личный кабинет.



— Для подачи декларации необходимо сформировать электронную цифровую подпись. Ее можно хранить либо на сервере ФНС, либо у себя на компьютере. Это единственная особенность, которая может каким-то образом воспрепятствовать подаче декларации.



Также можно подать декларацию на бумажном носителе двумя способами: в территориальный налоговый орган по почте с привязкой к месту жительства или через МФЦ. Если декларация отправляется по почте, то в конверт необходимо вложить опись этой декларации и приложенные к ней документы. Само письмо должно быть заказным с уведомлением о вручении, чтобы вы понимали, что налоговый орган получил вашу декларацию. К сожалению, у нас также выявляются случаи, когда в описи не указано, какая декларация направляется, а под штриховым почтовым идентификатором (ШПИ) налоговый орган получает какую-то другую декларацию налогоплательщика.



— Сколько деклараций уже подано на сегодняшний день?



— На апрель 2023 года подано более 300 тыс. налоговых деклараций. Если сравнивать с количеством деклараций за весь прошлый год, тогда было 600 тыс. налоговых документов. То есть за четыре месяца текущего года мы уже получили половину деклараций от объема 2022 года.



Также у нас растет число заявлений, которые были поданы в упрощенном порядке. Упрощенный порядок — это когда в личном кабинете физических лиц на сайте налоговой службы есть предзаполненная декларация. Это могут быть документы и по имущественному вычету на основании сведений, поступающих из банков, и это может быть инвестиционный вычет по информации, поступающей от брокеров. В программе уже произведен расчет, и надо согласиться либо не согласиться с указанными параметрами. Для сравнения: за весь 2022 год было подано 10 тыс. таких заявлений, а сейчас уже их насчитывается порядка 13 тыс.



— Кто в основном обращается за налоговыми вычетами?



— Традиционно за налоговыми вычетами обращаются физические лица. Наибольшие суммы вычетов у граждан, которые приобрели жилые помещения. Они подают заявление по приобретению имущества либо по уплате процентов. Примерно столько же граждан, получающих социальный вычет. Чаще всего плательщики получают соцвычет за лечение или обучение.



— Появились ли какие-то новые категории?



— С 2022 года впервые появилась возможность задекларировать социальный вычет по занятиям в спортивных секциях. Стоит отметить, что перечь таких спортивных организаций, с которых можно произвести вычет, представлен на сайте министерства спорта. С этим списком нужно сверяться, нельзя получить вычет у любого спортивного клуба, так как перечень ограничен.



Также у нас несколько расширилась категория лиц, которая может заявить социальный вычет. Если до прошлого года могли заявить социальный вычет на обучение детей, не достигших 18 лет, то с прошлого года можно заявить соцвычет на детей в возрасте до 24 лет. Важно отметить, что при этом дети должны обучаться на очной форме в учебном заведении.



— За какой период можно получить вычет?



— Любой налоговый вычет можно получить за три предыдущих года. Так, вычет в 2023 году можно получить за 2022, 2021 и 2020 годы.



— Как изменился, если изменился, средний срок рассмотрения деклараций в 2023 году?



— По налоговому кодексу срок проверки декларации составляет три календарных месяца. Но мы учитываем, что это деньги физических лиц, и стараемся проверять декларации быстрее. Если декларация представлена и приложены все подтверждающие документы, то на проверку может уйти от пяти дней до одного месяца, в зависимости от загруженности и сложности. Если есть недостающие документы, то проверка может проводиться до трех месяцев. Мы инициативно пытаемся связаться с налогоплательщиками, чтобы они донесли документы. Если же они не доносят документы, то мы составляем акт и выходим в процедуру проведения проверки до полугода.



— Изменилось ли число заявок на получение вычета НДФЛ за последний год? Как изменился объем заявленного к возмещению залога по инвестиционному вычету и вычету на медицинские услуги?



— На данный момент известно только общее число поданных заявлений. Точнее будет известно после сдачи всех деклараций. Но могу сказать, что увеличился объем заявленных вычетов в сравнении с прошлым годом. По состоянию на 1 апреля 2022 года было возвращено вычетов на 2 млрд руб., а в этом году — на 6,5 млрд руб. Показатели говорят за себя.



— Снизилось или возросло количество выявляемых нарушений в декларациях? Какого рода нарушения встречаются чаще всего?



— Процент выявленных нарушений находится в пределах 5%. Нарушения в принципе одни и те же — это нехватка документов, подтверждающих либо вычет, либо доходы, либо расходы. То есть весь вопрос, как правило, упирается в объем документов. Очень редко возникают вопросы методологического характера.



Фото с сайта nalog.ru