Марина Рябова: Свердловчане уже подали 264 тыс. налоговых деклараций

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.— Марина Анатольевна, как в Свердловской области идет декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц? Можно ли подвести первые ее итоги?
— Мы ожидаем, что в этом году получим примерно такое же количество деклараций, что и в прошлом — на уровне 605 или 610 тыс. штук. Эта цифра у нас не меняется вот уже последние несколько лет. Думаю, что от 95% до 98% из них будут поданы в электронном виде. С каждым годом их становится все больше, в первую очередь, потому что это очень удобно. Сайт ФНС позволяет сформировать декларацию очень быстро и просто.
Сейчас, на начало апреля, мы получили уже 264 тыс. деклараций, из них 211 тыс. — то есть 80% — это декларации на получение налогового вычета. Оставшиеся 20% — это декларации о получении доходов, не учтенных налоговыми агентами, в первую очередь — работодателями.
Напомню, что декларации о доходах необходимо подать до 30 апреля. — Давайте напомним, кому необходимо подать декларацию о налоге на доходы физических лиц.
— Декларацию обязаны подать те, кто получил доходы, не учтенные работодателем или иным налоговым агентом. Как правило, те, кто платят налоги на профессиональный доход, например, адвокаты, и сами прекрасно осведомлены о том, что им нужно задекларировать. Напомнить о декларации, скорее, нужно тем, кто продавал в этом году дорогостоящее имущество: квартиру, машину, акции, облигации, ценные бумаги, доли в компаниях. Также это касается лиц, сдававших в аренду имущество и не оформившихся в качестве самозанятых.
При этом не следует забывать, что НДФЛ платиться не со всей суммы сделки, а только с разницы между ценой приобретения и ценой продажи. Если вы купили квартиру за 5 миллионов, а продали за 6, то налог будет взиматься только с 1 миллиона. Если же недвижимость подарена близким родственником, то для расчета налога можно взять расходы дарителя на ее приобретение.
Важно помнить об исключениях. Так, не нужно платить НДФЛ в случае, если гражданин владел квартирой более 5 лет, а автомобилем или ценными бумагами — более 3 лет. Также сроки владения недвижимостью уменьшаются до 3 лет в случае, если она получена в результате наследства или дарения. Особая ситуация для семьи с двумя и более детьми, которая продает квартиру, чтобы купить другую, большей площади с учетом особенностей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Тогда у них нет срока владения.
Что касается граждан, желающих оформить налоговый вычет, то это их право, и у них есть три года для того, чтобы это право заявить. Если есть и право на вычет, и обязанность по предоставлению декларации, то все равно декларация предоставляется до 30 апреля. — Существует ли коэффициент инфляции при расчете стоимости квартир? Ведь за последние годы недвижимость постоянно растет в цене.
— Нет, такого коэффициента нет. Учитывается только сумма в договоре. Некоторые граждане сейчас пытаются сэкономить на налогах, оформляя два договора. В одном, который регистрируется в Росреестре, указывается небольшая сумма. Второй оформляется на разницу. Обычно в нем указываются какие-нибудь «улучшения» квартиры. Мы принимаем только тот договор, который зарегистрирован в Росреестре, с него высчитываем налог. Некоторым кажется, что они сэкономили. Но на деле — подвергли себя дополнительным рискам. В первую очередь, это касается покупателей, которые занизили сумму сделки. И если им самим придется продавать эту квартиру до истечения 5-летнего срока, то разница между покупкой и продажей может оказаться очень значительной. Во-вторых, рискуют и продавцы. Ведь в случае, если сделка будет признана недействительной и по какой-то причине расторгнута, вернут им только сумму, указанную в договоре, зарегистрированном Росреестром.
Также следует помнить, что есть еще норма закона, определяющая, что если имущество продается ниже кадастровой стоимости, то в целях исчисления налога для доходов учитывается 70% кадастровой стоимости. Такие ситуации есть, но их достаточно мало. В первую очередь, это касается земельных участков и объектов незавершенного строительства, у которых кадастровая стоимость может быть высокой, а на деле это скорее пассив, чем актив. — Самозанятые не должны подавать декларации?
— Самозанятые никаких дополнительных деклараций подавать не должны. Другое дело, что у нас многие работодатели сейчас подменяют своих работников самозанятыми, экономя, таким образом, на налогах. Мы с такими предприятиями боремся. Выявляем их по очевидным признакам: переводы одним и тем же самозанятым, никаких иных доходов от своей деятельности не получающим. Одно и то же предприятие по графику перечисляет одинаковые суммы денег. Мы же все это видим, и, соответственно, реагируем и пресекаем. Хочу успокоить самих получателей средств — все санкции направляются не против них, а против работодателей. Их заставят доначислять налоги. — Какие налоговые вычеты сейчас оформляются чаще всего?
— По сумме, конечно, лидируют имущественные вычеты. А по количеству сказать однозначно достаточно сложно, потому что очень часто в одной декларации мы встречаем и имущественные, и социальные, и медицинские вычеты. Люди начинают использовать эти инструменты все более активно.— Произошли ли в этом году какие-то изменения в порядке организации декларационной кампании?
— Изменения немногочисленны, в целом, эта кампания очень напоминает предыдущую. Из важнейших инноваций я бы отметила появление упрощенных выплат по тратам на медицину и спорт. В силу вступил закон, согласно которому спортивные и медицинские организации до 20 марта текущего года передают в налоговую данные о расходах их клиентов. Эти данные автоматически подгружаются в личный кабинет налогоплательщика, и ему достаточно поставить отметку «получить выплату», чтобы сформировать заявку на вычет. Теперь нет необходимости подгружать договора и чеки, или справку из учреждения, чтобы получить такой вычет.
К сожалению, пока не все медицинские и спортивные учреждения присоединились к инициативе. Законопроект начал действовать, программное обеспечение настроено, но пока не предусмотрено штрафных санкций для тех, кто такие данные не предоставляет. Так что можно сказать, что он работает в тестовом режиме. Тем не менее, я рекомендую всем зайти в свой личный кабинет на сайте ФНС и посмотреть, можно ли получить такой налоговый вычет. Для многих он может стать приятным сюрпризом. Фото с сайта nalog.ru