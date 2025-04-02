Марина Рябова: Свердловчане уже подали 264 тыс. налоговых деклараций

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— Мы ожидаем, что в этом году получим примерно такое же количество деклараций, что и в прошлом — на уровне 605 или 610 тыс. штук. Эта цифра у нас не меняется вот уже последние несколько лет. Думаю, что от 95% до 98% из них будут поданы в электронном виде. С каждым годом их становится все больше, в первую очередь, потому что это очень удобно. Сайт ФНС позволяет сформировать декларацию очень быстро и просто.Сейчас, на начало апреля, мы получили уже 264 тыс. деклараций, из них 211 тыс. — то есть 80% — это декларации на получение налогового вычета. Оставшиеся 20% — это декларации о получении доходов, не учтенных налоговыми агентами, в первую очередь — работодателями.Напомню, что декларации о доходах необходимо подать до 30 апреля.— Декларацию обязаны подать те, кто получил доходы, не учтенные работодателем или иным налоговым агентом. Как правило, те, кто платят налоги на профессиональный доход, например, адвокаты, и сами прекрасно осведомлены о том, что им нужно задекларировать. Напомнить о декларации, скорее, нужно тем, кто продавал в этом году дорогостоящее имущество: квартиру, машину, акции, облигации, ценные бумаги, доли в компаниях. Также это касается лиц, сдававших в аренду имущество и не оформившихся в качестве самозанятых.При этом не следует забывать, что НДФЛ платиться не со всей суммы сделки, а только с разницы между ценой приобретения и ценой продажи. Если вы купили квартиру за 5 миллионов, а продали за 6, то налог будет взиматься только с 1 миллиона. Если же недвижимость подарена близким родственником, то для расчета налога можно взять расходы дарителя на ее приобретение.Важно помнить об исключениях. Так, не нужно платить НДФЛ в случае, если гражданин владел квартирой более 5 лет, а автомобилем или ценными бумагами — более 3 лет. Также сроки владения недвижимостью уменьшаются до 3 лет в случае, если она получена в результате наследства или дарения. Особая ситуация для семьи с двумя и более детьми, которая продает квартиру, чтобы купить другую, большей площади с учетом особенностей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Тогда у них нет срока владения.Что касается граждан, желающих оформить налоговый вычет, то это их право, и у них есть три года для того, чтобы это право заявить. Если есть и право на вычет, и обязанность по предоставлению декларации, то все равно декларация предоставляется до 30 апреля.— Нет, такого коэффициента нет. Учитывается только сумма в договоре. Некоторые граждане сейчас пытаются сэкономить на налогах, оформляя два договора. В одном, который регистрируется в Росреестре, указывается небольшая сумма. Второй оформляется на разницу. Обычно в нем указываются какие-нибудь «улучшения» квартиры. Мы принимаем только тот договор, который зарегистрирован в Росреестре, с него высчитываем налог. Некоторым кажется, что они сэкономили. Но на деле — подвергли себя дополнительным рискам. В первую очередь, это касается покупателей, которые занизили сумму сделки. И если им самим придется продавать эту квартиру до истечения 5-летнего срока, то разница между покупкой и продажей может оказаться очень значительной. Во-вторых, рискуют и продавцы. Ведь в случае, если сделка будет признана недействительной и по какой-то причине расторгнута, вернут им только сумму, указанную в договоре, зарегистрированном Росреестром.Также следует помнить, что есть еще норма закона, определяющая, что если имущество продается ниже кадастровой стоимости, то в целях исчисления налога для доходов учитывается 70% кадастровой стоимости. Такие ситуации есть, но их достаточно мало. В первую очередь, это касается земельных участков и объектов незавершенного строительства, у которых кадастровая стоимость может быть высокой, а на деле это скорее пассив, чем актив.— Самозанятые никаких дополнительных деклараций подавать не должны. Другое дело, что у нас многие работодатели сейчас подменяют своих работников самозанятыми, экономя, таким образом, на налогах. Мы с такими предприятиями боремся. Выявляем их по очевидным признакам: переводы одним и тем же самозанятым, никаких иных доходов от своей деятельности не получающим. Одно и то же предприятие по графику перечисляет одинаковые суммы денег. Мы же все это видим, и, соответственно, реагируем и пресекаем. Хочу успокоить самих получателей средств — все санкции направляются не против них, а против работодателей. Их заставят доначислять налоги.— По сумме, конечно, лидируют имущественные вычеты. А по количеству сказать однозначно достаточно сложно, потому что очень часто в одной декларации мы встречаем и имущественные, и социальные, и медицинские вычеты. Люди начинают использовать эти инструменты все более активно.— Изменения немногочисленны, в целом, эта кампания очень напоминает предыдущую. Из важнейших инноваций я бы отметила появление упрощенных выплат по тратам на медицину и спорт. В силу вступил закон, согласно которому спортивные и медицинские организации до 20 марта текущего года передают в налоговую данные о расходах их клиентов. Эти данные автоматически подгружаются в личный кабинет налогоплательщика, и ему достаточно поставить отметку «получить выплату», чтобы сформировать заявку на вычет. Теперь нет необходимости подгружать договора и чеки, или справку из учреждения, чтобы получить такой вычет.К сожалению, пока не все медицинские и спортивные учреждения присоединились к инициативе. Законопроект начал действовать, программное обеспечение настроено, но пока не предусмотрено штрафных санкций для тех, кто такие данные не предоставляет. Так что можно сказать, что он работает в тестовом режиме. Тем не менее, я рекомендую всем зайти в свой личный кабинет на сайте ФНС и посмотреть, можно ли получить такой налоговый вычет. Для многих он может стать приятным сюрпризом.