Марина Рябова: Электронные налоговые декларации подают более 90% жителей Свердловской области

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— Декларационная кампания за 2023 год традиционно началась 1 января 2024 года. Напомню, что эта процедура смещается на один год. Так, декларационная кампания за 2022 год была в 2023 году, а в 2022 году мы декларировали доходы 2021 года.Предоставлять декларации в налоговую инспекцию обязаны граждане, которые в прошедшем году продали какое-либо имущество, подлежащее декларированию: квартиру, автомобиль, жилой дом, садовый или земельный участок, акции, облигации, ценные бумаги или валюту. Также декларацию обязаны подать те, кто продал долю в уставном капитале. Кроме того, те, кто желает получить имущественный, социальный или инвестиционный вычет, тоже имеют право подать такой документ.Хочу отметить, что не все граждане знают об обязанности предоставлять декларацию. Следует помнить, что обязанность предоставить декларацию в налоговый орган лежит на всех налогоплательщиках, которые реализовали какое-либо имущество в отчетном периоде, на гражданах, которые имеют договоры гражданско-правового характера по сдаче какого-либо имущества в аренду физическим или юридическим лицам. Также необходимо задекларировать любые доходы, которые были получены от определенной деятельности, в том числе и так называемую серую зарплату.— Этот процесс будет во многом проходить традиционно. Информация о том, кто обязан декларировать свои доходы, в налоговые органы поступает от регистрирующих органов, в том числе из Росреестра и ГИБДД. Также налоговые органы располагают информацией о продаже акций, поскольку брокеры являются посредниками и тоже передают нам все необходимые данные.— Чтобы физические лица не нарушили срок предоставления декларации, мы выгружаем в личные кабинеты налогоплательщиков уведомления тем гражданам, о которых у нас есть информация, либо направляем письма в бумажном виде по почте. Хочу подчеркнуть, что если вы получили такое письмо, игнорировать его не следует: обязательно нужно связаться с налоговыми органами. И если вы не должны подавать декларацию, то следует представить в инспекцию необходимые документы.— Срок предоставления декларации в этом году — 30 апреля. Однако в этот раз дата выпадает на нерабочий день, поэтому срок предоставления декларации перенесен на следующий рабочий день — 2 мая 2024 года. Налоги необходимо будет уплатить в срок до 15 июля 2024 года.— На сегодняшний день декларацию можно представить несколькими способами. Самый простой и самый актуальный и для физических лиц, и для налоговых органов — это отправка декларации в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика — физического лица на сайте Федеральной налоговой службы.В личный кабинет можно зайти, получив регистрационную карту в любом налоговом органе или через МФЦ либо с паролем и логином от портала «Госуслуги».Далее можно воспользоваться подсказками онлайн-помощника, в том числе при заполнении декларации.Кроме этого, декларацию можно подать на бумажном носителе при личном посещении налоговой инспекции. Чтобы не стоять в очереди, мы рекомендуем предварительно записываться на онлайн-прием. А также декларацию можно подать в МФЦ или через портал «Госуслуги».— Прежде всего, доходы уменьшаются на понесенные расходы: налог платится не со всей суммы от продажи имущества, а только с разницы между доходами и расходами. Также законодательством предусмотрены имущественные вычеты. Например, при продаже имущества сумма дохода уменьшается на 1 млн руб. без предоставления подтверждающих документов, а стоимость прочего имущества, например, проданного автомобиля — на 250 тыс. руб. без подтверждающих документов.Документы, которые подтверждают расходы (договоры и платежные документы, в том числе акты выполненных работ), должны быть предоставлены в налоговый орган вместе с декларацией для проведения камеральной проверки.— Нужно отметить, что ответственность за несвоевременное предоставление декларации возникает из самого факта несвоевременного предоставления декларации, независимо от того, есть сумма налога к уплате или нет. Минимальная сумма штрафа за такое нарушение составляет 1 тыс. руб.Кроме этого, если налоговый орган придет к выводу, что налог не был уплачен либо был занижен исходя из данных предоставленной декларации (допустим, была завышена сумма расходов), то в этом случае будет начислен штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога.— Необходимо обратиться в налоговый орган по месту своего учета. Например, если срок подачи декларации был не соблюден, гражданин может заявить о смягчающих обстоятельствах: это может быть тяжелое материальное положение или стечение личных обстоятельств. Также подобные обращения могут поступать от многодетных родителей. Обо всех смягчающих факторах, подтвержденных документально, нужно сообщить в налоговый орган, чтобы сумма штрафа была уменьшена, если вы вовремя не предоставили декларацию. Но лучше всего не нарушать сроки.— Последние несколько лет количество деклараций, поданных в электронном виде, составляет более 90%. Ежегодно этот показатель увеличивается на 1-3%, и мы стремимся к тому, чтобы он достигал 100%, чтобы всем налогоплательщикам было удобно подавать декларации дистанционно. Добавлю, что именно для этого у нас был введен упрощенный способ получения имущественных и инвестиционных вычетов: когда в личном кабинете сведения уже предзаполнены, а физическому лицу нужно только согласиться или нет с предложенным вычетом.— С 1 января 2024 года вступил в силу ряд изменений в Налоговый кодекс как для работодателей, так и для физических лиц. Многие из них будут распространяться на декларационную кампанию за 2024 год, то есть на те декларации, которые мы будем подавать в 2025 году.Однако уже сейчас стоит отметить, что со следующего года будет введен упрощенный порядок получения социальных вычетов по аналогии с упрощенным порядком предоставления имущественных и инвестиционных вычетов, где вся необходимая информация предоставляется в налоговый орган финансовым учреждением в рамках обмена (основание приобретения, стоимость объекта недвижимости, уплаченные проценты по ипотеке).Аналогичным образом с 2024 года такая же обязанность появится у организаций, которые предоставляют медицинские и образовательные услуги, а также у фитнес-центров. То есть они будут предоставлять налоговому органу информацию о физических лицах, которым были оказаны соответствующие услуги, а также о сумме понесенных расходов. На основании этой информации физическому лицу будет формироваться предзаполненное заявление для получения вычета.Таким образом, уже со следующего года будет не нужно посещать еще раз медицинскую организацию по истечении года, чтобы запросить справку о стоимости оплаченных услуг. Она будет подгружаться автоматически, что значительно сократит время и документооборот для получения вычетов населению.— В этом году можно обратиться в медицинскую организацию либо в фитнес-центр, взять необходимую справку по расходам 2024 года и получить налоговый вычет у работодателя, который либо вернет НДФЛ своему сотруднику, либо не будет его удерживать из будущей заработной платы. Таким образом, в этом году можно пользоваться вступившими в силу изменениями в Налоговом кодексе только для получения вычетов через своего работодателя.— Самые распространенные ошибки при предоставлении налоговых деклараций возникают, когда в них не отражены какие-либо доходы, с которых необходимо удержать налог, а в налоговом органе эти сведения имеются. Также часто возникают вопросы к суммам расходов, о которых я уже говорила. Речь идет о документах, подтверждающих расходы, которые необходимы для уменьшения суммы начисленного налога.— Замечу, что государственные служащие предоставляют сведения о доходах в кадровую службу того подразделения, где они работают. А для налогового органа все граждане одинаковы. При декларировании личных доходов не имеет значение должностное положение. Полагаю, что нарушения встречаются как среди налогоплательщиков из числа госслужащих, так и среди обычных граждан. Такой статистики не ведется.— Есть единичные случаи, когда за физическое лицо кто-то подает декларацию и заявляет имущественные или социальные вычеты. Это, как правило, происходит, когда взламывают личный кабинет. Вычет в таком случае получает мошенник. К сожалению, такие случаи выявляются каждый год.Но, как правило, налоговые органы проверяют принадлежность имущества, поскольку оно регистрируется в органах Росреестра. Сложнее бывает с декларациями, в которых заявлен социальный вычет, потому что подделать справку из медицинской организации о том, что услуги были оказаны, пока проще.— В 2023 и 2022 году к нам поступило чуть более 600 тыс. деклараций. В январе 2024 года — уже порядка 15 тыс. деклараций. Мы ожидаем, что в этом году их количество будет на уровне 2023 года.— В целом за 2022 и 2023 годы по всем декларациям мы вернули около 15 млрд руб. НДФЛ из бюджета Свердловской области. По социальным вычетам количество поданных деклараций у нас увеличилось на 20% и стремится к 200 тыс. штук. По имущественным вычетам количество деклараций несколько уменьшилось в связи с предоставлением вычетов в упрощенном порядке. По инвестиционным вычетам в прошлом году мы приняли чуть более 10 тыс. деклараций, в этом году ожидаем около 20 тыс. штук.— Отмечу, что теоретически миллионерами могут считаться практически все, кто продавал, например, квартиру. Миллиардеров меньше, чем было в 2022 году: по представленным декларациям — примерно на 20-30%.