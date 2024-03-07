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В Кольцово таможенники задержали гражданина Китая с 4 тыс. незадекларированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая (КНР), который вез свыше 4 тыс. незадекларированных сигарет через границу. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Инспекторы таможни обнаружили у мужчины во время досмотра 20 блоков и 11 пачек табачной продукции из Китая. Суммарно в них содержалось 4 тыс. 380 сигарет. Китаец пояснил сотрудникам таможни, что временно переехал в Екатеринбург и работает продавцом обуви в торговом комплексе.

«Отмечу, гражданин Китая превысил разрешенную норму провоза в 22 раза. Согласно таможенным правилам, один совершеннолетний авиапассажир может ввезти в Россию не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком (стики), или 250 граммов табака», — отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

По факту административного правонарушения было возбуждено дело. Таможенники вернули владельцу 200 сигарет, а остальное изъяли. На китайца могут наложить штраф за транспортировку контрабандных сигарет.
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