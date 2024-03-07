В Кольцово таможенники задержали гражданина Китая с 4 тыс. незадекларированных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...19.07.2022 Уральские таможенники изъяли в Екатеринбурге почти 2,7 тыс. пачек нелегальных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Уральской таможни зафиксировали факт продажи немаркированной сигаретной ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...18.02.2019 У жителя КНР на таможне в Кольцово изъято более 1 тыс. сигарет
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса из Пекина, ...22.08.2018 Таможня аэропорта Кольцово изъяла у гражданина Китая свыше 2 кг табака
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина изъяли у пассажира рейса ...