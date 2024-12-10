УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:57

В России установят минимальные цены на девять видов табачной продукции

УрБК, Москва, 01.09.2025. Правительство России установило порядок определения минимальной цены на девять видов табачной продукции. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года, следует из материалов Минфина РФ.

«Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства», утвержденных в мае 2025 года», — говорится в сообщении.

Минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции — трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна. Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).

Минимальные цены определит Минсельхоз, который должен будет опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года.
