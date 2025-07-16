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Вчера, 09:30

Тонкие грани ювелирного искусства

В Екатеринбурге завершилась выставка-форум ювелирного искусства «Тонкие грани». Мероприятие, которое организовали правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), собрало более 500 человек. В событии приняли участие представители российских и зарубежных торговых сетей и премиальных мультибрендовых салонов, в том числе байеры, работающие с торговыми пространствами России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, ОАЭ и Монголии. Экспонентами профильной выставки стали 18 ювелирных компаний Свердловской области. Они получили возможность представить общественности произведения ювелирного искусства, а также провести переговоры с потенциальными партнерами. Сумма прямых продаж только в ходе мероприятия составила порядка 50 млн руб.

Тонкие грани ювелирного искусства
Фото предоставлено пресс-службой СОФПП

По мнению соучредителя и байера проекта «ZVENO» Екатерины Лозыниной, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства не просто вложил средства в «Тонкие грани», но и был искренне заинтересован в эффективности мероприятия.

Тонкие грани ювелирного искусства

«Федеральные выставки важны для заключения контрактов, но именно такой глубокий формат, на мой взгляд, расширяет границы и возможности малого бизнеса. Регионам стоит перенимать этот опыт», — рассказала она в разговоре с корреспондентом УрБК.

Тонкие грани ювелирного искусства
Фото предоставлено пресс-службой СОФПП

По словам Екатерины Лозыниной, формат «Тонких граней» был рассчитан на глубину знакомства, а не на сиюминутные заказы, что критически важно для участников рынка.

«Мы тщательно подходим к выбору партнеров, чьи идеи и ценности совпадают с нашими. Знакомство с компаниями — от перспективных компаний до представителей премиум-сегмента — открыло пути для сотрудничества, например, в представлении их продукта через эксклюзивные заказы или консьерж-сервис», — добавляет Е. Лозынина.

Основательница бренда Цаzki Дина Кропачева также сообщила УрБК, что мероприятие было организовано на высоком уровне.

Тонкие грани ювелирного искусства
Фото предоставлено Диной Кропачевой

«Наша компания ежегодно участвует в выставке в Москве и Санкт-Петербурге, и это всегда максимально затратное и хлопотное мероприятие. Участие в «Тонких гранях» было бесплатное, даже брендирование оборудования взяли на себя организаторы. И еще один приятный и неожиданный бонус от участия в выставке «Тонкие грани» — профессиональная гордость за свой бренд благодаря вниманию и искренним комплементам от своих коллег-ювелиров», — отметила Дина Кропачева.

Тонкие грани ювелирного искусства
На фото продукция бренда Цаzki

Благодаря участию в выставке-форуме предпринимательница сейчас ведет переговоры с екатеринбургской торговой сетью по ассортименту из золота и с магазином авторских украшений в Санкт-Петербурге.

Основатель мультибрендовых ювелирных магазинов 47 Store Екатерина Толстая рассказала, что после выставки начала переговоры со свердловскими ювелирными брендами.

«Это была одна из самых эффективных моих поездок, я узнала о новых брендах, познакомилась с производствами передовых ювелирных компаний страны. Для себя выделила отдельные свердловские бренды: с некоторыми из них мы уже подписываем договор о сотрудничестве и готовимся выставлять изделия у себя в магазинах», — сообщила Екатерина Толстая.

На выставке были достигнуты и другие важные предварительные договоренности. По информации СОФПП, ряд российских и зарубежных байеров ведут переговоры с несколькими известными ювелирными брендами и предприятиями на разных стадиях заключения контрактов. В число потенциальных партнеров входят: SAURA, MOONSWOON, ювелирный бренд РИНГO, MY FUTURE JEWELRY, MOMENTS OF BEADS, Natasha Libelle, Ювелирный дом MOISEIKIN, Ювелирный дом CHAMOVSKIKH, ТАГИЛИТ, «Город Е», YANINA V, Цazki, SHiZA STYLE и другие.

Посетитель мероприятия, фотограф Дарья Комарова отметила, что на выставке каждый гость мог найти для себя что-то интересное. В частности, многие бренды представили украшения в русском стиле, а также по мотивам Сказов Бажова.

Тонкие грани ювелирного искусства
Фото предоставлено Дарьей Комаровой

«Меня это радует, приятно, когда все русское становится модным (и не только в России). Напоминает начало ХХ века, когда были Дягилевские сезоны», — поделилась она.

Тонкие грани ювелирного искусства
Фото предоставлено пресс-службой СОФПП

Отметим, что выставка-форум «Тонкие грани» проходила в Екатеринбурге с 15 по 17 июля. В рамках этого мероприятия представители fashion-сообщества и медиа посетили бутики и производства пяти ведущих ювелирных брендов: MOISEIKIN, Natasha Libelle, РИНГО, CHAMOVSKIKH и Moonswoon. Гости узнали о современных трендах и технологиях ювелирного дела, а также познакомились с самым большим в России активом драгоценных камней и самоцветов Top Color.
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