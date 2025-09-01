Послевкусие креативной недели

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Свердловской области с 18 по 24 августа успешно прошел Международный фестиваль креативных индустрий. Основные события развернулись в Екатеринбурге и восьми городах региона, охватив девять направлений — от моды и дизайна до IT и стартапов. Фестиваль собрал более 100 спикеров и 8 тыс. участников из 30 регионов России и 10 стран. Гостей ждала насыщенная программа: публичные лекции, выставки, международные дискуссии, хакатоны и шоукейсы.Организаторами фестиваля выступили правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и СОФПП, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказало Агентство стратегических инициатив.«Для участия в событиях Фестиваля зарегистрировалось свыше 9 тыс. человек — это более чем в два раза превысило прогнозные цифры. Событие также побило рекорд по количеству переговоров и встреч на торгово-закупочной сессии. Бизнес-эффект будет впечатляющим», — считает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.Одной из главных тем креативной недели стала мода. В этой части она была продолжением фестиваля UFasion LAB, прошедшего в Екатеринбурге в прошлом году и задавшего тренд на превращение города в столицу модной индустрии России. Так, в событиях трека «Мода» принял участие 61 российский бренд. Представители 35 мультибрендовых пространств России и мира приехали в столицу Урала, чтобы найти новых партнеров.Одним из главных итогов Международного фестиваля креативных индустрий стали 22 экспортных контракта, которые были заключены в рамках мероприятия. Такое заключение дал заместитель губернатор — министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.«Так, первые отгрузки одежды уральских дизайнеров в Казахстан состоялись уже 21 августа. Помимо наших соседей, в торгово-закупочных сессия приняли участие байеры-закупщики мультибрендовых пространств из ещ девяти стран, в том числе ОАЭ, Китая, Турции, Катара и других», — написал Дмитрий Ионин в своем Telegram-канале.«Креативный кластер «Домна» превратился в один большой профессиональный шоурум, где проходили встречи и переговоры с демонстрацией изделий. Байеры и дизайнеры познакомились между собой — каждому было выделено время в формате питч-сессии, закупщики посмотрели изделия. Итоги торгово-закупочной сессии мы подведем чуть позже — это всегда отсроченная история. Но могу поделиться, что один из байеров собирается заключить контракты с 10 брендами, а другое мультибрендовое пространство готово забрать к себе 12», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.Всего шоурум представил коллекции брендов из 11 регионов, в том числе 32 брендов Свердловской области. Также «модная» часть программы включала в себя большое число показов, встреч, выступлений спикеров и обсуждений проблем индустрии.ИАА «УралБизнесКонсалтинг» собрало мнения участников проекта.«Было очень полезно представить свой бренд здесь, выступить перед байерами. Удалось завести новые знакомства, обменялись контактами, чтобы в дальнейшем обсудить сотрудничество. Пока сложно подвести итоги. Самим байерам непросто: было очень много презентаций», — поделилась дизайнер бренда Alena Vishnyakova Алена Вишнякова, бренд которой стал участником финального показа.«Это разноформатное событие в сфере моды. И с маркетинговой стороны это очень полезно для бренда. Мы не только были представлены в шоуруме и торгово-закупочной сессии, но и стали участником показа уличной моды, а также проекта «Турнир стилистов», — рассказал основатель бренда TONY CLOU Антон Ермаков.Участие в Фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге оказалось очень полезным и вдохновляющим для бренда ALEXANDER BOGDANOV. Как рассказала УрБК руководитель направления по привлечению новых клиентов бренда Анастасия Борисенко, формат мероприятия позволил не только презентовать бренд, но и установить контакт с профессионалами из разных сфер.«Организаторы тщательно продумали логистику и программу, а спикеры дали ценные инсайты и мотивацию. В целом, фестиваль оставил яркое впечатление как площадки для обмена опытом и идеями», — отметила Анастасия Борисенко.«Предварительная оценка бизнес-итогов мероприятия — положительная. Мы смогли познакомиться с потенциальными байерами и коллегами, обсудить интересные возможности сотрудничества. В ходе мероприятия были намечены конкретные направления для дальнейшей работы, включая возможные коллаборации и совместные проекты. Ожидаем, что часть из них перерастет в полноценные партнерства уже в ближайшее время», — считает она.«Мне очень понравился фестиваль, и спикеры, и организация были на самом высоком уровне. Участие в мероприятии позволило мне наладить новые контакты, выйти на байеров, начать деловые переговоры по будущему сотрудничеству. Для нашего бренда это очень важно», — поделилась своими впечатлениями основательница бренда Bunglow Матрена Колтовская.Участие в Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге стало знаковым событием и для российского бренда Rabbithole. Об этом рассказала его владелица Анна Красноперова.«Мы провели ряд запланированных встреч, а также получили предложение от крупного проекта из Подмосковья о разработке полной линейки мерча. В настоящее время ведется погружение в детали и обсуждение концепций», — отметила Анна Красноперова.«Это мероприятие стало для нас не просто точкой встречи, а настоящим трамплином для новых возможностей. Помимо того, что мы уже планируем разместиться на одной из представленных площадок, у нас родилась идея о создании здесь собственного пространства. Сейчас мы находимся в активном поиске стратегических партнеров и инвесторов, которые разделят наше видение и захотят стать частью этого проекта», — заявила она.«Главная особенность мероприятия — его многоуровневый формат. В одном месте проходят показы, шоурум, знакомства, дискуссии, примерки, фотосессии и, что особенно важно, обмен мнениями и контактами. «Домна» стала универсальной платформой для обсуждения трендов, генерации идей и поиска деловых партнеров, объединяя профессионалов модной индустрии и конечных потребителей. Это что-то новое в мире fashion-индустрии. Формат мероприятия позволил объединить дизайнеров, стилистов, маркетологов, байеров, экспертов, что создало особую творческую атмосферу», — делится своими впечатлениями от фестиваля доцент кафедры политических наук УГИ УрФУ, эксперт направления «мода в политике» Надежда Сивкова.«Коллекции выделялись разнообразием стилевых решений, тканей, фактур, принтов и цветовых палитр. Большинство коллекций были «носибельными». Некоторые коллекции были настолько высокого качества исполнения, что вполне достойны сегмента люксовых брендов. И эта неделя моды стала для меня, начинающего стилиста, важным источником практических знаний, опыта и вдохновения», – подытожила она.