На Среднем Урале завершился фестиваль креативных индустрий

Фото организаторов Международного фестиваля креативных индустрий

В Свердловской области с 18 по 24 августа успешно прошел Международный фестиваль креативных индустрий. Основные события развернулись в Екатеринбурге и восьми городах региона, охватив девять направлений — от моды и дизайна до IT и стартапов. Фестиваль собрал более 100 спикеров и 8 тыс. участников из 30 регионов России и 10 стран. Гостей ждала насыщенная программа: публичные лекции, выставки, международные дискуссии, хакатоны и шоукейсы.Фестиваль открылся пленарной сессией «Креативная экономика — экономика будущего: от личного бренда до капитала страны». В ней приняли участие представители власти, бизнеса и хедлайнеры дня открытия.Также в первый день фестиваля известные гости поделились с аудиторией вдохновляющими историями. Летчик-космонавт Сергей Рязанский в своей мотивационной лекции «Поверь в себя» рассказал о преодолении границ возможного. Александр Цыпкин, автор популярных «БеспринЦыпных чтений», раскрыл секреты построения личного бренда в креативной сфере. Журналистка Яна Чурикова выступила с темой о поиске себя в современном медиапространстве, а эксперт по люксу Лилия Рах проанализировала успешные кейсы мировых брендов.В последующие дни фестиваля стартовала работа по отдельным трекам, для каждого из которых была создана мультиформатная программа с участием звезд индустрии.Например, одним из хедлайнеров трека «Кино» стала актриса Ирина Горбачева. Она поделилась личным опытом работы в индустрии, рассказав о всех вызовах и успехах на своем пути. Актер, лауреат Премии правительства РФ в области культуры Никита Тарасов провел мастер-класс «Рынок чувств. Актерский маркетинг в кино».В треке «Мода» участники встретились со стилистом Гошей Карцевым и ведущим «Модного подкаста» Алексеем Сухаревым. Они приняли участие в дискуссии «Открытый диалог: продвижение бренда».Также в рамках этого трека было много других активностей. В его событиях принимали участие 61 российский бренд, 32 из них — свердловские компании и дизайнеры. Представители 35 мультибрендовых пространств России и мира приехали в Екатеринбург с целью расширить пул партнеров.18 августа закупщики посетили бутики свердловских производителей одежды, а с 19 августа принимали участие в двухдневной торгово-закупочной сессии. Дизайнеры и представители брендов выступали перед потенциальными партнерами с яркими, динамичными презентациями и демонстрировали изделия в организованном в «Домне» шоуруме.«Главный акцент трека «Мода» — разнообразие форматов, ставка на деловую часть и бизнес-составляющую. А треки «Кино» и «Медиа» в большей степени медийные, в них участвуют топовые спикеры этой сферы, звезды кино и театра, режиссеры и сценаристы, продюсеры и медиаменеджеры. Формат торгово-закупочной сессии, организованный для fashion-индустрии, — важнейшая история: он позволяет выходить на заключение контрактов, расширять рынки сбыта. Например, по итогам торговой сессии для модных брендов и байеров в прошлом году было достигнуто более 50 договоренностей», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.В рамках трека «Гастро» состоялось обсуждение текущей ситуации и тенденции в ресторанном бизнесе.По мнению хедлайнера трека, шеф-повара ресторана Savva (Novikov Group) Андрея Шмакова, в ближайшие годы будет постепенно сокращаться число ресторанов семейного формата, но все будет хорошо у ресторанов премиум-сегмента и фаст-фуда (стрит-фуда).По рынку Екатеринбурга свое мнение высказала исполнительный директор Resta Management Ольга Золотухина.«В городе наблюдается снижение посещаемости ресторанов в сегменте «визитов на каждый день». В силу экономических обстоятельств наметилась стагнация. В сегменте высокого чека такое не наблюдается. На нашем рынке не стоит делать слишком большие рестораны, с большим количеством посадок. 60 посадочных мест, может чуть меньше — тогда, возможно, оборачиваемость будет выше. После пандемии много гостей ушли в ритейл — они покупают готовую еду или заказывают рационы на месяц. Это более низкий чек, демократичные кафе. В этом сегменте надо быть осторожными», — заявила О. Золотухина.Следует отметить, что часть мероприятия фестиваля проходила в малых городах Свердловской области. Так, например, Нижний Тагил организовал лабораторию креативного маркетинга «Заводим», а Сысерть поддержала фестиваль проектом «Креативные лидеры».Добавим, что фестиваль был организован при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, выполняющего роль опорной организации по развитию креативных индустрий региона. Мероприятие объединило на своей площадке представителей различных сфер — от дизайнеров и digital-продюсеров до основателей стартапов, крупных бизнесменов, инвесторов, студентов, а также представителей корпораций и государственных структур.