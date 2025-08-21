УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:39

По итогам Международного фестиваля креативных индустрий планируется заключить 113 контрактов

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. Организаторы Международного фестиваля креативных индустрий подвели предварительные итоги торгово-закупочной сессии. Всего по итогам мероприятия планируется заключить 113 контрактов, в том числе 40 экспортных, пишет департамент информполитики Среднего Урала.

Также были достигнуты предварительные договоренности о привлечении уральских брендов к мероприятиям Недели моды в Казахстане и показе экспозиции екатеринбургских дизайнеров на площадках индустриального парка моды в Китае.

«Для участия в событиях Фестиваля зарегистрировалось свыше 9 тыс. человек — это более чем в два раза превысило прогнозные цифры. Событие также побило рекорд по количеству переговоров и встреч на торгово-закупочной сессии. Бизнес-эффект будет впечатляющим», — считает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Напомним, что фестиваль прошел в Свердловской области с 18 по 24 августа. Основные события развернулись в Екатеринбурге и восьми городах региона, охватив девять направлений — от моды и дизайна до IT и стартапов. Гостей ждала насыщенная программа: публичные лекции, выставки, международные дискуссии, хакатоны и шоукейсы.

Организаторами фестиваля выступили правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и СОФПП, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказало Агентство стратегических инициатив.
