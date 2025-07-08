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Вчера, 13:50

В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили уникальные ювелирные изделия

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили ювелирные изделия с редкими драгоценными камнями, одним из которых является уральский демантоид, сообщает департамент информполитики региона.

В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили уникальные ювелирные изделия

«Посетители экспозиции могут наблюдать также инновации в ювелирной отрасли — применение нанокерамики и создающей вальсирующий эффект запатентованной технологии закрепки драгоценных камней», — говорится в сообщении.

Отметим, что выставка-форум ювелирного искусства «Тонкие грани» открылась сегодня в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна». Организаторами мероприятия являются правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Маркет-выставка свердловских ювелиров продлится только один день — 15 июля, а 16 и 17 июля в рамках события состоятся пресс-туры на производства ювелирных изделий региона.

В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили уникальные ювелирные изделия

«В сотрудничестве со свердловскими ювелирами заинтересованы закупщики из многих российских городов, а также байеры, работающие с торговыми пространствами Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, ОАЭ и Монголии. И это про масштаб события. Уверен, что результатом будут новые контракты», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин заявил, что свердловские бренды выделяются на общероссийском уровне, ювелирное и камнерезное дело всегда было сильной компетенцией региона.

«Сегодня на выставке представлены 18 компаний, в том числе известные по всему миру. Они производят продукт с высокой добавленной стоимостью, вносят свой вклад в экономику, являются одними из драйверов развития креативной экономики. Задача, которую поставил перед областным правительством глава региона Денис Паслер, — помогать таким компаниям в расширении рынков и увеличении продаж. У изделий свердловских ювелиров большой экспортный потенциал, это показал и недавний ИННОПРОМ, где было заключено несколько контрактов с Саудовской Аравией», — заявил Д. Ионин.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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