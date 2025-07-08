В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили уникальные ювелирные изделия

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В Екатеринбурге сегодня открывается выставка-форум ювелирного искусства «Тонкие грани»

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. В Екатеринбурге сегодня открывается выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии ...

В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани»

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В Екатеринбурге с 15 по 17 июля состоится выставка-форум ювелирного искусства и ...

Ведущие ювелирные бренды Свердловской области будут представлены на выставке-форуме «Тонкие грани» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» пройдет с 14 по 17 июля ...

В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область для подписания контрактов

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Представители шести компаний из Узбекистана прибыли в Свердловскую область с ...