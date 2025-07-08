Гости выставки-форума «Тонкие грани» ознакомились с циклом производства ювелирного дома CHAMOVSKIKH

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 17 июля посетили производство и бутик ювелирного бренда CHAMOVSKIKH Jewellery House. На мероприятии также присутствовал заместитель губернатора министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. Гости познакомились с самым большим в России активом драгоценных камней и самоцветов Top Color, а также с полным циклом технологического производства.



Руководитель департамента розничных продаж Лариса Кузьмина ювелирного дома рассказала, что с 2015 года бренд CHAMOVSKIKH входит в nоп-10 лучших ювелирных брендов России по версии информационно-аналитического агентства «РосЮвелирЭксперт», клуба «Российская ювелирная торговля» и Junwex.



Для изготовления украшений бренд использует драгоценные камни эталонных характеристик с лучших месторождений и ограночных предприятий мира. Одна из драгоценностей инвестиционного и коллекционного уровня бренда — парюра «Великая держава».



«Парюра состоит из редких изумрудов и белого золота. Благодарю механизму, серьги парюры образуют четыре пары украшения — для дневного и вечернего выхода или коктейльного мероприятия. А потайной механизм в кольце раскрывает их крылья и становится классическим кольцом», — рассказала Л. Кузьмина.



Еще одна ценность бренда — сет с азиатскими мотивами «Камбоджа», а также кольцо «Филлипины» из коллекции Discovery и кольцо Rosetta.



На производстве ювелирного дома гости ознакомились с полным циклом ювелирной работы, а исполнительный директор Юлия Комарова представила гостям уникальную коллекцию минералов уровня Top Color. Минералы этой коллекции подтверждены сертификатами GRS (Gem Research Swisslab) — это документ, который подтверждает происхождение и подлинность рубинов, сапфиров, изумрудов и других цветных драгоценных и полудрагоценных камней.



В компании отдельно отмечают, что каждый камень (от 0,3 карата) в изделиях CHAMOWSKIH имеет бренд-гравировку.



В завершение мероприятия Д. Ионин отметил, что у изделий свердловских ювелиров есть большой экспортный потенциал, это показал и недавний ИННОПРОМ, где было заключено несколько контрактов с Саудовской Аравией.



«CHAMOWSKIKH не только про бизнес, это в том числе про продвижение региона через красоту ювелирного и камнерезного искусства», — сказал. Д. Ионин



Международный бренд CHAMOVSKIKH основан в 1996 году, его основатель и владелец — Александр Чамовских. Компания имеет более 70 наград престижных отраслевых конкурсов международного масштаба.



Мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которая проходит с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).