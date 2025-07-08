УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:14

Гости выставки-форума «Тонкие грани» ознакомились с циклом производства ювелирного дома CHAMOVSKIKH

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 17 июля посетили производство и бутик ювелирного бренда CHAMOVSKIKH Jewellery House. На мероприятии также присутствовал заместитель губернатора министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. Гости познакомились с самым большим в России активом драгоценных камней и самоцветов Top Color, а также с полным циклом технологического производства.

Руководитель департамента розничных продаж Лариса Кузьмина ювелирного дома рассказала, что с 2015 года бренд CHAMOVSKIKH входит в nоп-10 лучших ювелирных брендов России по версии информационно-аналитического агентства «РосЮвелирЭксперт», клуба «Российская ювелирная торговля» и Junwex.

Для изготовления украшений бренд использует драгоценные камни эталонных характеристик с лучших месторождений и ограночных предприятий мира. Одна из драгоценностей инвестиционного и коллекционного уровня бренда — парюра «Великая держава».

«Парюра состоит из редких изумрудов и белого золота. Благодарю механизму, серьги парюры образуют четыре пары украшения — для дневного и вечернего выхода или коктейльного мероприятия. А потайной механизм в кольце раскрывает их крылья и становится классическим кольцом», — рассказала Л. Кузьмина.

Еще одна ценность бренда — сет с азиатскими мотивами «Камбоджа», а также кольцо «Филлипины» из коллекции Discovery и кольцо Rosetta.

На производстве ювелирного дома гости ознакомились с полным циклом ювелирной работы, а исполнительный директор Юлия Комарова представила гостям уникальную коллекцию минералов уровня Top Color. Минералы этой коллекции подтверждены сертификатами GRS (Gem Research Swisslab) — это документ, который подтверждает происхождение и подлинность рубинов, сапфиров, изумрудов и других цветных драгоценных и полудрагоценных камней.

В компании отдельно отмечают, что каждый камень (от 0,3 карата) в изделиях CHAMOWSKIH имеет бренд-гравировку.

В завершение мероприятия Д. Ионин отметил, что у изделий свердловских ювелиров есть большой экспортный потенциал, это показал и недавний ИННОПРОМ, где было заключено несколько контрактов с Саудовской Аравией.

«CHAMOWSKIKH не только про бизнес, это в том числе про продвижение региона через красоту ювелирного и камнерезного искусства», — сказал. Д. Ионин

Международный бренд CHAMOVSKIKH основан в 1996 году, его основатель и владелец — Александр Чамовских. Компания имеет более 70 наград престижных отраслевых конкурсов международного масштаба.

Мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которая проходит с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 16:38 Представители креативных индустрий и медиа Екатеринбурга ознакомились с концепцией ювелирного дома РИНГО

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной ...

Вчера, 15:07 Гости выставки-форума «Тонкие грани» посетили бутик ювелирного бренда Natasha Libelle

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Fashion-сообщество и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие ...

Вчера, 13:22 Участники выставки-форума «Тонкие грани» ознакомились с философией бренда MOISEIKIN

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной ...

08.07.2025 В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани»

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В Екатеринбурге с 15 по 17 июля состоится выставка-форум ювелирного искусства и ...

07.07.2025 Ведущие ювелирные бренды Свердловской области будут представлены на выставке-форуме «Тонкие грани» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» пройдет с 14 по 17 июля ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (398)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18