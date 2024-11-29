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Вчера, 09:23

Ведущие ювелирные бренды Свердловской области будут представлены на выставке-форуме «Тонкие грани» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» пройдет с 14 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Мероприятие представит все многообразие ювелирной индустрии Свердловской области.

Организаторами события выступают правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Форум-выставка проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлена на развитие креативных индустрий региона. Генеральным партнером является CHAMOVSKIKH Jewellery House.

Участниками форума-выставки станут признанные ювелирные дома и молодые бренды Свердловской области. В числе заявленных экспонентов — CHAMOVSKIKH Jewellery House, MOISEIKIN, Цazki, Natasha Libelle, SAURA Jewelry, YANINA V, Коллекция АРТ, Город Е, YOCREATORS, MY FUTURE JEWELRY, а также бренды бижутерии ТАГИЛИТ, ВОГУЛ и MOMENTS OF BEADS.

По словам заместителя губернатора Свердловской области — министра инвестиций и развития Дмитрия Ионина, мероприятие призвано способствовать обмену идеями, поддержке креативных индустрий, расширению рынков сбыта и укреплению международного статуса региона. СОФПП как опорная организация по развитию креативных индустрий акцентирует задачу демонстрации палитры ювелирной индустрии и объединения ее сообщества.

Экспозиция включит различные технологии и материалы: CHAMOVSKIKH Jewellery House представит изделия с использованием собственного банка драгоценных камней Top Color, MOISEIKIN — украшения с запатентованной технологией закрепки камней, SAURA Jewelry покажет работы с редкими гранатами демантоидами. Бренд Цazki продемонстрирует серийное производство в технике горячей эмали.

Отдельное внимание будет уделено изделиям, вдохновленным культурным наследием Урала: бренд ВОГУЛ создает украшения ручной работы с натуральными камнями, продолжая местные традиции. Деловая программа форума-выставки предусматривает экскурсии на предприятия, торговые сессии, презентации брендов и дискуссии с экспертами.
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