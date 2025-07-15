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Гости выставки-форума «Тонкие грани» посетили бутик ювелирного бренда Natasha Libelle

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Fashion-сообщество и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 16 июля посетили бутик ювелирного бренда Natasha Libelle. На мероприятии также присутствовал заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин. Гости познакомились с эксклюзивными коллекциями и концепцией бренда.

Fashion-дизайнер и ювелирный стилист бренда Natasha Libelle Никита Баранов рассказал, что все 15 ювелирных коллекций Natasha Libelle — это продолжение традиций уральской школы ювелиров, переосмысленное и дополненное в современном ключе.

В частности, коллекция «Кружевные сказы» была вдохновлена каслинским литьем и сказами Павла Бажова.

«Кружевные сказы» мы создали в коллаборации с основательницей бренда Натальей Шумаковой — это синтез исконных традиций уральской ювелирной школы и современных ювелирных тенденций. Что безупречно вписалось в общую стилистику бренда», — сказал Н. Баранов.

Еще одна совместная работа дизайнера и ювелира — коллекция «Трансформация». В этой коллаборации художники раскрыли красоту и самобытность полудрагоценных камней. В качестве центральных элементов для огранки были выбраны малахит и мозаичный агат — исконно уральские камни.

Н. Баранов также напомнил, что символом бренда неизменно остается стрекоза.

«Libelle означает «стрекоза», один из главных символов ар-нуво, а также символ успеха и счастья. Крылья стрекозы покрыты эмалью двух оттенков — глубокого синего и мягкого фиолетового. Бирюза и топазы вписаны в композицию так, чтобы подчеркнуть ритм формы и придать объем», — рассказал он.

В свою очередь, Дмитрий Ионин подчеркнул, что все ювелирные бренды Урала, в том числе NATASHA LIBELLA, создают не просто шедевры ювелирного мастерства, но и делают значительный вклад в развитие креативной экономики, производя продукт с высокой добавленной стоимостью.

Бренд Natasha Libelle начал работать 30 октября 2000 года. Его работы экспонируются в музее ИЗО Екатеринбурга, государственном историческом музее Москвы (ГИМ) и других ведущих выставочных площадках страны.

Мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которое проходит с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Второй день пресс-тура состоится завтра, 17 июля. Гостей встретят Ювелирный дом CHAMOVSKIKH и MOONSWOON.

Ознакомиться с подробной программой событий и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте выставки-форума. Участие бесплатное.
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