Представители креативных индустрий и медиа Екатеринбурга ознакомились с концепцией ювелирного дома РИНГО

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 16 июля посетили ювелирный дом РИНГО, а также производственные площадки предприятия. Гости познакомились с современными трендами ювелирного дела и узнали, как рождаются ювелирные украшения.



Исполнительный директор бренда РИНГО Жанна Климова рассказала, что компания сохраняет полный цикл производства на Урале. В коллекциях традиционно используются якутские бриллианты и камни с Малышевского месторождения.



«Уральские изумруды высоко ценятся на мировом рынке драгоценных камней. Около 5% изумрудов, добываемых на Урале в Мариинском прииске, имеют высочайшее качество, которое ставит их на один уровень с колумбийскими самоцветами», — рассказала Ж. Климова.



Она добавила, что малышевские изумруды отличают насыщенная зеленая окраска и уникальная прозрачность, которой нет в других минералах этой группы.



Ж. Климова также рассказала, что в основе каждой из коллекций РИНГО заложена идея, а во всех украшениях центром композиции является бриллиант.



Так, коллекция Crystal была вдохновлена природной красотой алмаза. Этот минерал в компании считают венцом творения природы, а коллекция Crystal — это ода королю драгоценных камней.



Огранщик ювелирного дома РИНГО дополнил, что классическая форма огранки алмаза, которой недавно исполнилось 100 лет, — круглая на 57 граней. В результате этой огранки алмаз приобретет идеальную форму и световой «спецэффект», который достигается четкой геометрией граней и линейно-угловых параметров.



«Однако наши ювелиры, следуя философии бренда — сохранять традиции ювелирной школы, не избегают современных трендов, которые нашли свое отражение, в частности, в коллекции «Нейро» — посвященной искусственному интеллекту, или нанотехнологиям — в линейке нанокерамики», — сказала Ж. Климова.



Она также подчеркнула, что РИНГО это единственный ювелирный бренд со статусом члена союза дизайнеров России.



«РИНГО» — уральский ювелирный бренд, созданный в 1993 году. Его основатели —выпускники специализированных профессиональных училищ, Свердловского архитектурного института (в настоящее время — Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова).



Отметим, что мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которая проходит с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).