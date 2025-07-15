УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:38

Представители креативных индустрий и медиа Екатеринбурга ознакомились с концепцией ювелирного дома РИНГО

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 16 июля посетили ювелирный дом РИНГО, а также производственные площадки предприятия. Гости познакомились с современными трендами ювелирного дела и узнали, как рождаются ювелирные украшения.

Исполнительный директор бренда РИНГО Жанна Климова рассказала, что компания сохраняет полный цикл производства на Урале. В коллекциях традиционно используются якутские бриллианты и камни с Малышевского месторождения.

«Уральские изумруды высоко ценятся на мировом рынке драгоценных камней. Около 5% изумрудов, добываемых на Урале в Мариинском прииске, имеют высочайшее качество, которое ставит их на один уровень с колумбийскими самоцветами», — рассказала Ж. Климова.

Она добавила, что малышевские изумруды отличают насыщенная зеленая окраска и уникальная прозрачность, которой нет в других минералах этой группы.

Ж. Климова также рассказала, что в основе каждой из коллекций РИНГО заложена идея, а во всех украшениях центром композиции является бриллиант.

Так, коллекция Crystal была вдохновлена природной красотой алмаза. Этот минерал в компании считают венцом творения природы, а коллекция Crystal — это ода королю драгоценных камней.

Огранщик ювелирного дома РИНГО дополнил, что классическая форма огранки алмаза, которой недавно исполнилось 100 лет, — круглая на 57 граней. В результате этой огранки алмаз приобретет идеальную форму и световой «спецэффект», который достигается четкой геометрией граней и линейно-угловых параметров.

«Однако наши ювелиры, следуя философии бренда — сохранять традиции ювелирной школы, не избегают современных трендов, которые нашли свое отражение, в частности, в коллекции «Нейро» — посвященной искусственному интеллекту, или нанотехнологиям — в линейке нанокерамики», — сказала Ж. Климова.

Она также подчеркнула, что РИНГО это единственный ювелирный бренд со статусом члена союза дизайнеров России.

«РИНГО» — уральский ювелирный бренд, созданный в 1993 году. Его основатели —выпускники специализированных профессиональных училищ, Свердловского архитектурного института (в настоящее время — Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова).

Отметим, что мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которая проходит с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:07 Гости выставки-форума «Тонкие грани» посетили бутик ювелирного бренда Natasha Libelle

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Fashion-сообщество и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие ...

Вчера, 13:22 Участники выставки-форума «Тонкие грани» ознакомились с философией бренда MOISEIKIN

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной ...

15.07.2025 В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили уникальные ювелирные изделия

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. В Екатеринбурге на выставке «Тонкие грани» представили ювелирные изделия с редкими ...

08.07.2025 В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани»

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В Екатеринбурге с 15 по 17 июля состоится выставка-форум ювелирного искусства и ...

07.07.2025 Ведущие ювелирные бренды Свердловской области будут представлены на выставке-форуме «Тонкие грани» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» пройдет с 14 по 17 июля ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (367)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18