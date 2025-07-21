В Екатеринбурге в рамках фестиваля креативных индустрий состоялась экскурсия на производство ювелирного бренда РИНГО

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля креативных индустрий состоялась экскурсия на производство, а также в салон ювелирного бренда РИНГО.
Гости смогли увидеть процесс литья золота, познакомились с коллекцией драгоценных камней и узнали об инвестиционных перспективах бриллиантов.
Экскурсию провел лично владелец ювелирной компании РИНГО Андрей Ялунин. Он рассказал, что драгоценным металлом номер один вопреки всем трендам остается золото.
«У нас есть множество вариаций обработки золота. Цвет сплава зависит от задумки коллекции и дизайнерской фантазии. Я предпочитаю естественный желтый сплав, либо белый. Последний достигается с помощью родиевого покрытия, а при помощи рутенирования золото приобретает металлический зеркальный блеск», — рассказал А. Ялунин.
Он также добавил, что мастерство работы ювелиров бренда с золотом оценили эксперты профильной выставки JUNWEX. В 2024 году они высоко отметили колье «Каменный цветок» из золота 585 пробы с бриллиантами из коллекции бренда Crystal.
В свою очередь, коммерческий директор ювелирного бренда РИНГО Жанна Климова отметила, что россияне стали заметно образованнее в выборе камней и все больше отдают предпочтение изделиям с «прозрачной» историей.
«Покупателей интересует происхождение золота и камней, условия добычи и экологичность производства. Что касается культуры инвестирования в ювелирные украшения — раньше это были в основном потребители «тяжелого люкса», которые интересовались только статусностью изделия. Сейчас же сформировался класс «чистых» инвесторов. Для них важен не имидж, а как минерал будет изменяться в цене», — рассказала Ж. Климова.
Она также высказала предположение, что в текущей ситуации лучше всего вкладывать свои деньги в бриллианты. При этом надо делать вложения не в россыпь мелких камней, а в крупные камни — свыше двух, трех или даже пяти карат.
Кроме того, важна чистота камня, которая определяется по специальной шкале, и огранка, дополнил А. Ялунин. Он посоветовал остановиться на круглой огранке. Она наименее подвержена влиянию моды.
«Бриллианты — это чаще долгосрочная инвестиция, нельзя предсказать, какая форма огранки будет популярна через десять лет. Также максимально высоко ценится индивидуальная филигранная работа мастеров. Стоимость изделия, созданного с помощью эксклюзивных технологий, с временем только увеличивается», — дополнил А. Ялунин, и порекомендовал искать «своего» ювелира, так же как «своего» стоматолога.
Мероприятие состоялось в рамках пресс-тура Международного фестиваля креативных индустрий, который проходит
с 18 по 24 августа в Екатеринбурге и еще в шести городах Свердловской области. Организаторы фестиваля: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.