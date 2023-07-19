Августовские изменения

В августе 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.С 1 августа начинает действовать пакет законов о цифровом рубле. Его можно будет использовать для переводов, оплаты товаров и услуг, его можно дарить и наследовать.Цифровой рубль — это вид безналичных денежных средств. Он будет представлять собой электронные монеты, созданные с применением технологии блокчейн. Деньги хранятся на цифровых кошельках клиентов на платформе.Эмитентом цифрового рубля и специальной интернет-площадки выступит Банк России. Там будет создана возможность открывать цифровые кошельки физических или юридических лиц. Доступ к деньгам будет открыт через приложение любого банка. Курс цифрового рубля всегда равен курсу традиционной российской валюты.С 4 августа станет легче зарегистрировать право собственности на объекты незавершенного строительства. Недострои разрешат оформлять без подготовки технического плана на основании декларации об объекте недвижимости.Нововведение касается зданий в федеральной или региональной собственности. В списки подобных объектов сейчас входят 15 тыс. и 66 тыс. наименований соответственно.У судов появится возможность отправлять в электронном виде распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения. Предполагается, что это поможет ускорить рассмотрение административных дел.Кроме того, в список требований, которые можно указывать в административном исковом заявлении, добавятся требования о компенсации морального вреда.Физические лица смогут перевозить по территории России до 200 немаркированных изделий с нагреваемым табаком, или не более 50 миллилитров на человека продукции с никотиновой жидкостью.Аналогичные требования уже действуют в отношении табака: до 200 немаркированных сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака общим весом не более 250 граммов на одного человека.В России маркируется никотиносодержащая продукция, но из-за отсутствия границ со странами Евразийского экономического союза на внутреннем рынке могут оказаться более дешевые немаркированные партии.С 13 августа в России расширится список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Среди новых наименований — покрытые оболочкой гранулы препарата «Глекапревир+Пибрентасвир». У обезболивающего «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток. У иммунодепрессанта «Пирфенидон» — таблеток с пленочной оболочкой.Стоимость препаратов из списка ЖНВЛП регулируется государством. В нем значатся более 800 медикаментов.С 29 августа устанавливается сумма списания с банковского счета юрлица или индивидуального предпринимателя, при превышении которой пройдет проверка. Ее определил Росфинмониторинг.Если организация переводит более 5 млн руб., то транзакция подлежит проверке на соответствие нормам о противодействии легализации преступных доходов. Банки должны информировать Росфинмониторинг о подобных операциях.Платеж контролируется, если деньги отправляют получателю из группы высокой либо средней степени риска совершения подозрительных операций или если в организацию в течение года поступали средства с единого казначейского счета.