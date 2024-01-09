Мартовские изменения

В марте 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.С 1 марта в России вступает в силу закон, согласно которому запрещается популяризация анонимайзеров. Отметим, что VPN-сервисы запрещены в РФ с 2020 года, однако теперь вступает в силу запрет и на их рекламу в различных источниках.Также с первого месяца весны организации, оказывающие населению и юридическим лицам услуги по истреблению вредителей, обязаны будут иметь соответствующую лицензию. В перечень таких компаний, в частности, попадут те, кто занимается дезинфекцией и дезинсекцией. Лицензии можно будет получить в Роспотребнадзоре.Новые требования будут предъявляться и к работе операторов связи. Так, теперь изменятся требования к информационным системам, в которых хранятся личные данные абонентов. Законодательные изменения будут действовать на протяжении пяти лет. Нововведения были приняты в связи с необходимостью облегчить работу правоохранительных органов.Кроме того, в силу вступит еще одно законодательное изменение, касающееся личных данных пользователей. Так, отныне управляющие компании (УК) получат возможность передавать права на защиту персональных данных жильцов подведомственных им многоквартирных домов сторонним организациям.С марта будет действовать новый перечень товаров и услуг, при производстве которых используется вторичное сырье. Теперь в список включены некоторые виды бетона, цемента, строительных смесей, картона, бумаги, пластмассовых изделий и биотоплива.Целого ряда организаций коснутся законодательные нововведения в правилах обеспечения противопожарного режима на социальных объектах. В частности, с 1 марта хостелы, общежития, детские сады, школы, дома престарелых, ряд медицинских и других соцучреждений необходимо будет оборудовать защитой электросети от короткого замыкания.Владельцы некоторых видов животных, в том числе домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота, обязаны будут за свой счет производить их маркировку. Учет маркировки будут осуществлять бесплатно ветеринарные организации. Стоит отметить, что домашние питомцы под действие этого закона не подпадают.Еще одно мартовское новшество в законодательстве коснется бизнеса, занимающегося выпуском винодельческой продукции. В частности, изменения коснутся требований к маркировке товаров. Например, теперь производитель будет обязан указывать информацию о сорте винограда шрифтом определенного размера.Кроме того, вся положенная по уже действующим требованиям информация должна дублироваться путем указания ее как на этикетке, так и на контрэтикетке. При этом продукция, произведенная до 1 марта 2024 года, поступит в продажу с маркировкой, которая имела силу на день выпуска товара.Также ужесточатся требования к производителям и продавцам никотиносодержащей продукции. В частности, в силу вступят требования, согласно которым производитель, утративший лицензию, будет обязан консервировать оборудование. А продажа табачной продукции не в потребительской упаковке будет запрещена.Размер минимальной заработной платы, положенной иностранным высококвалифицированным специалистам, будет увеличен со 167 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб. ежемесячно.С 1 марта пройти регистрацию юридического лица или получить статус индивидуального предпринимателя станет проще. Теперь оформить все документы можно посредством одной услуги. Так, бизнесмен сможет получить официальный статус, оформить электронную цифровую подпись и открыть расчетный счет в банке в рамках использования комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн».Дополнительных обращений в другие инстанции не потребуется, а личность заявителя можно будет подтвердить с помощью Единой биометрической системы. Добавим, что сервис заработает в порядке эксперимента и будет функционировать в течение одного года. Координировать проект будет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.С марта этого года ЦБ РФ ужесточит требования к ипотечным кредитам. В частности, регулятор увеличил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. По мнению специалистов, такая мера позволит защитить от чрезмерной закредитованности граждан с высокими показателями долговой нагрузки. Кроме этого, в ЦБ РФ ожидают, что подобное решение приведет к более сбалансированному росту сферы ипотечного кредитования. Предполагается, что в дальнейшем эта мера может быть отменена.Со 2 марта автомобилисты смогут оформить полис ОСАГО всего на один день. Вступать в силу такой документ будет через трое суток после оформления. При расчете страховки будут применяться понижающие коэффициенты, размер которых будет определять страховщик.Подать заявление на выплату возмещения по вкладам теперь можно будет в электронном виде на платформе «Госуслуги» или на сайте Агентства по страхованию вкладов. При этом в графе для реквизитов банковского счета необходимо будет указать реквизиты банковской карты «Мир». Это нововведение вступит в силу с 19 марта 2024 года.С 8 марта некоммерческие организации, оказывающие помощь в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, а также занимающиеся безнадзорными животными, смогут получать поддержку от государства.С 1 марта члены авиаэкипажей смогут применять все необходимые меры, включая принуждение, в отношении пассажиров, которые создают угрозу для безопасности полета и здоровья других людей на борту.С 15 марта и до конца текущего года к эксперименту по использованию цифровых дипломов присоединятся учреждения дополнительного образования. Процесс будет разделен на три этапа. В ходе первого и второго будет апробироваться механизм формирования цифровых документов об основном и среднем общем образовании, о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании, а также способ передачи информации в личные кабинеты пользователей «Госуслуг».Документы, подтверждающие определенный уровень образования, будут создаваться в электронном виде посредством работающего в тестовом режиме Единого реестра цифровых документов об образовании.На завершающем этапе эксперимента — с 1 октября по 31 декабря — пройдут мероприятия по вводу этого реестра в полноценную эксплуатацию.