Январские изменения

В январе 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.С 1 января 2024 года начнет реализовываться очередной этап пенсионной реформы, начатой в 2019 году. Изменения коснутся пенсионного возраста граждан — он снова будет повышен. Так, с 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет, женщины — в 58 лет.При этом для начисления выплат в момент выхода на пенсию необходимо, чтобы трудовой стаж гражданина составлял не менее 15 лет, а количество пенсионных балов достигло показателя 28,2.Одновременно те, кто уже является получателем пенсии по старости, с начала января получат прибавку. Нововведения затронут всех неработающих пенсионеров — выплаты будут проиндексированы на 7,5%.С 1 января 2024 года матери-героини, а также семьи, имеющие орден «Родительская слава» будут освобождены от уплаты НДФЛ при получении выплат от государства, положенных им по закону.Также появятся нововведения для родителей детей-инвалидов. Теперь они смогут получать выплаты по уходу за ребенком-инвалидом даже в том случае, если они официально трудоустроены.С этого года правом на получение материнского капитала смогут воспользоваться только родители, которые имели российское гражданство на момент рождения младенца. Ребенок при этом получает гражданство РФ по праву рождения.В сфере налогообложения с 1 января 2024 года вступят в силу несколько важных нововведений. Так, будет увеличен предельный размер социальных налоговых вычетов, например, на обучение или лечение. Общая сумма, которую можно будет вернуть, вырастет на 30 тыс. руб. и составит 150 тыс. руб.Налоговый вычет на обучение детей вырастет более чем в два раза — до 110 тыс. руб. в сумме для обоих родителей.Также, согласно вступающим в силу изменениям, с 1 января получатели грантов, призов и премий будут освобождены от уплаты НДФЛ.С 1 января этого года МРОТ в России вырос до 19 тыс. 242 руб. Это повлечет за собой рост зарплат для тех граждан, чья оплата труда привязана к этому показателю.Также в силу вступит закон, по которому оклады судей, депутатов, помощников сенаторов и госслужащих не будут индексироваться вплоть до наступления 2025 года. При этом ограничение не распространяется на силовиков и военнослужащих.Появились в правовых актах РФ и нововведения, касающихся сотрудников, работающих удаленно. Теперь такие работники будут обязаны выплачивать НДФЛ в размере 13%, независимо от наличия резидентства и места выполнения работы. При этом, если их уровень дохода превысит 5 млн руб., НДФЛ будет автоматически поднят до 15%.Помимо этого, с нового года вступил в силу ряд изменений в закон о занятости. Теперь мобилизованные, контрактники, завершившие службу, и члены их семей будут иметь приоритет при приеме на работу перед другими категориями граждан.Также работодатели, принимающие на работу молодых сотрудников, теперь будут иметь право на финансовую поддержку государства.Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке теперь будет составлять 30% от общей суммы. Внесение такой суммы позволит заемщику избежать применения надбавки по ипотечным кредитам, выданным гражданам с показателем долговой нагрузки не выше 60%.Одновременно с 1 января граждане получат право на кредитные каникулы не только по ипотечным займам, но и по потребительским кредитам.Также отныне при выдаче займов МФО будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку получателей кредита и в письменной форме сообщать им о рисках, в том числе если на уплату кредитов у гражданина будет уходить более 50% доходов.С 1 января 2024 года мужчины будут призываться на службу в ВС РФ до 30 лет.Помимо этого, с начала этого года пошлина за предоставление лицензии на оказание услуг связи вырастет более чем в 100 раз и составит 1 млн руб. вместо 7,5 тыс. руб. Проект этого закона был внесен Минцифры РФ, которое объяснило резкий рост пошлины необходимостью борьбы с операторами — нарушителями законодательства.