УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
09.01.2024

Январские изменения

Январские измененияВ январе 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.

Изменения в пенсионной сфере

С 1 января 2024 года начнет реализовываться очередной этап пенсионной реформы, начатой в 2019 году. Изменения коснутся пенсионного возраста граждан — он снова будет повышен. Так, с 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет, женщины — в 58 лет.

При этом для начисления выплат в момент выхода на пенсию необходимо, чтобы трудовой стаж гражданина составлял не менее 15 лет, а количество пенсионных балов достигло показателя 28,2.

Одновременно те, кто уже является получателем пенсии по старости, с начала января получат прибавку. Нововведения затронут всех неработающих пенсионеров — выплаты будут проиндексированы на 7,5%.

Нововведения для родителей

С 1 января 2024 года матери-героини, а также семьи, имеющие орден «Родительская слава» будут освобождены от уплаты НДФЛ при получении выплат от государства, положенных им по закону.

Также появятся нововведения для родителей детей-инвалидов. Теперь они смогут получать выплаты по уходу за ребенком-инвалидом даже в том случае, если они официально трудоустроены.

С этого года правом на получение материнского капитала смогут воспользоваться только родители, которые имели российское гражданство на момент рождения младенца. Ребенок при этом получает гражданство РФ по праву рождения.

Налоговые изменения

В сфере налогообложения с 1 января 2024 года вступят в силу несколько важных нововведений. Так, будет увеличен предельный размер социальных налоговых вычетов, например, на обучение или лечение. Общая сумма, которую можно будет вернуть, вырастет на 30 тыс. руб. и составит 150 тыс. руб.

Налоговый вычет на обучение детей вырастет более чем в два раза — до 110 тыс. руб. в сумме для обоих родителей.

Также, согласно вступающим в силу изменениям, с 1 января получатели грантов, призов и премий будут освобождены от уплаты НДФЛ.

Рост МРОТ и новые правила работы на «удаленке»

С 1 января этого года МРОТ в России вырос до 19 тыс. 242 руб. Это повлечет за собой рост зарплат для тех граждан, чья оплата труда привязана к этому показателю.

Также в силу вступит закон, по которому оклады судей, депутатов, помощников сенаторов и госслужащих не будут индексироваться вплоть до наступления 2025 года. При этом ограничение не распространяется на силовиков и военнослужащих.

Появились в правовых актах РФ и нововведения, касающихся сотрудников, работающих удаленно. Теперь такие работники будут обязаны выплачивать НДФЛ в размере 13%, независимо от наличия резидентства и места выполнения работы. При этом, если их уровень дохода превысит 5 млн руб., НДФЛ будет автоматически поднят до 15%.

Помимо этого, с нового года вступил в силу ряд изменений в закон о занятости. Теперь мобилизованные, контрактники, завершившие службу, и члены их семей будут иметь приоритет при приеме на работу перед другими категориями граждан.

Также работодатели, принимающие на работу молодых сотрудников, теперь будут иметь право на финансовую поддержку государства.

Новшества в ипотечном и потребительском кредитовании

Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке теперь будет составлять 30% от общей суммы. Внесение такой суммы позволит заемщику избежать применения надбавки по ипотечным кредитам, выданным гражданам с показателем долговой нагрузки не выше 60%.

Одновременно с 1 января граждане получат право на кредитные каникулы не только по ипотечным займам, но и по потребительским кредитам.

Также отныне при выдаче займов МФО будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку получателей кредита и в письменной форме сообщать им о рисках, в том числе если на уплату кредитов у гражданина будет уходить более 50% доходов.

Нововведения в других сферах

С 1 января 2024 года мужчины будут призываться на службу в ВС РФ до 30 лет.

Помимо этого, с начала этого года пошлина за предоставление лицензии на оказание услуг связи вырастет более чем в 100 раз и составит 1 млн руб. вместо 7,5 тыс. руб. Проект этого закона был внесен Минцифры РФ, которое объяснило резкий рост пошлины необходимостью борьбы с операторами — нарушителями законодательства.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
27.12.2023 Свердловчанам напомнили об изменениях налогового законодательства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В ходе пресс-конференции, прошедшей 27 декабря, заместитель руководителя УФНС России по ...

01.03.2023 Ожидаемый размер МРОТ в России на 2024 год составляет 19 тыс. 242 рубля

УрБК, Москва, 01.03.2023. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируется увеличить на 17% в 2024 году, и ...

09.01.2023 Январские изменения

Социальный фонд, единый налоговый счет и универсальное пособие на детей ...

07.12.2022 Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 16 тыс. 242 рубля

Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона, по которому предлагается повысить минимальный размер ...

30.09.2019 В России с 2020 года освободили от уплаты НДФЛ отдельные категории граждан

УрБК, Москва, 30.09.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18