Январские изменения

В январе 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.Изменения в пенсионной сфере
С 1 января 2024 года начнет реализовываться очередной этап пенсионной реформы, начатой в 2019 году. Изменения коснутся пенсионного возраста граждан — он снова будет повышен. Так, с 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет, женщины — в 58 лет.
При этом для начисления выплат в момент выхода на пенсию необходимо, чтобы трудовой стаж гражданина составлял не менее 15 лет, а количество пенсионных балов достигло показателя 28,2.
Одновременно те, кто уже является получателем пенсии по старости, с начала января получат прибавку. Нововведения затронут всех неработающих пенсионеров — выплаты будут проиндексированы на 7,5%.Нововведения для родителей
С 1 января 2024 года матери-героини, а также семьи, имеющие орден «Родительская слава» будут освобождены от уплаты НДФЛ при получении выплат от государства, положенных им по закону.
Также появятся нововведения для родителей детей-инвалидов. Теперь они смогут получать выплаты по уходу за ребенком-инвалидом даже в том случае, если они официально трудоустроены.
С этого года правом на получение материнского капитала смогут воспользоваться только родители, которые имели российское гражданство на момент рождения младенца. Ребенок при этом получает гражданство РФ по праву рождения.Налоговые изменения
В сфере налогообложения с 1 января 2024 года вступят в силу несколько важных нововведений. Так, будет увеличен предельный размер социальных налоговых вычетов, например, на обучение или лечение. Общая сумма, которую можно будет вернуть, вырастет на 30 тыс. руб. и составит 150 тыс. руб.
Налоговый вычет на обучение детей вырастет более чем в два раза — до 110 тыс. руб. в сумме для обоих родителей.
Также, согласно вступающим в силу изменениям, с 1 января получатели грантов, призов и премий будут освобождены от уплаты НДФЛ.Рост МРОТ и новые правила работы на «удаленке»
С 1 января этого года МРОТ в России вырос до 19 тыс. 242 руб. Это повлечет за собой рост зарплат для тех граждан, чья оплата труда привязана к этому показателю.
Также в силу вступит закон, по которому оклады судей, депутатов, помощников сенаторов и госслужащих не будут индексироваться вплоть до наступления 2025 года. При этом ограничение не распространяется на силовиков и военнослужащих.
Появились в правовых актах РФ и нововведения, касающихся сотрудников, работающих удаленно. Теперь такие работники будут обязаны выплачивать НДФЛ в размере 13%, независимо от наличия резидентства и места выполнения работы. При этом, если их уровень дохода превысит 5 млн руб., НДФЛ будет автоматически поднят до 15%.
Помимо этого, с нового года вступил в силу ряд изменений в закон о занятости. Теперь мобилизованные, контрактники, завершившие службу, и члены их семей будут иметь приоритет при приеме на работу перед другими категориями граждан.
Также работодатели, принимающие на работу молодых сотрудников, теперь будут иметь право на финансовую поддержку государства. Новшества в ипотечном и потребительском кредитовании
Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке теперь будет составлять 30% от общей суммы. Внесение такой суммы позволит заемщику избежать применения надбавки по ипотечным кредитам, выданным гражданам с показателем долговой нагрузки не выше 60%.
Одновременно с 1 января граждане получат право на кредитные каникулы не только по ипотечным займам, но и по потребительским кредитам.
Также отныне при выдаче займов МФО будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку получателей кредита и в письменной форме сообщать им о рисках, в том числе если на уплату кредитов у гражданина будет уходить более 50% доходов.Нововведения в других сферах
С 1 января 2024 года мужчины будут призываться на службу в ВС РФ до 30 лет.
Помимо этого, с начала этого года пошлина за предоставление лицензии на оказание услуг связи вырастет более чем в 100 раз и составит 1 млн руб. вместо 7,5 тыс. руб. Проект этого закона был внесен Минцифры РФ, которое объяснило резкий рост пошлины необходимостью борьбы с операторами — нарушителями законодательства.