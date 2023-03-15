УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:42

Свердловчанам напомнили об изменениях налогового законодательства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В ходе пресс-конференции, прошедшей 27 декабря, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова напомнила жителям региона о вступающих в силу с 1 января 2024 года изменениях налогового законодательства, которые могут коснуться многих свердловчан.

Изменения можно разделить на две части: нововведения, связанные с настройкой налоговой системы под введенный с 1 января 2023 года единый налоговый платеж и единый налоговый счет, и изменения, вызванные текущей экономической ситуацией в РФ.

«Самое важное изменение касается юридических лиц, которые вместо уведомления об исчисленных налогах платили платежи обычным платежным поручением так же, как до введения единого налогового счета, с кодом 2. С 1 января платить налоги с указанием конкретного кода бюджетной классификации нельзя», — подчеркнула М. Рябова.

Иными словами, с 1 января 2024 года все налоги, срок уплаты которых наступит раньше, чем срок предоставления соответствующей декларации, будут выплачиваться на основании предоставленного уведомления и все платежи пойдут на единый налоговый счет, с которого налоги будут оплачиваться единым налоговым платежом на единый КБК (коды бюджетной классификации). «Это самое важное изменение, на которое следует обратить внимание», — заявила М. Рябова.

Далее она рассказала об изменении сроков уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В 2022 году работодатели платили НДФЛ один раз в месяц, с сентября 2023 года у них появилось право делать это дважды в месяц, а с 1 января 2024 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми уведомления по НДФЛ нужно будет подавать два раза в месяц, то есть это станет обязанностью налогоплательщика, а не правом.

Оплачивать НДФЛ с доходов, полученных с 1 по 22 число каждого месяца, нужно будет не позднее 25 числа каждого месяца. А с доходов, полученных в период с 23 числа каждого месяца и по конец месяца, налог нужно будет уплатить не позднее третьего числа следующего месяца.

В этом году оплатить налоги можно будет до 30 декабря включительно, поскольку казначейство будет работать до 30 декабря включительно (суббота).

Помимо этого, изменится срок предоставления декларации по налогу на имущество организаций. В 2024 году срок предоставления декларации для тех, кто уплачивает налог с инвентаризационной стоимости, перенесен на 25 февраля (в 2023 году срок был до 25 марта).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.03.2023 Свердловское Управление ФНС России дало пояснения о специфике Единого налогового счета

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Специалисты Управления ФНС России по Свердловской области рассказали о нюансах Единого ...

23.01.2023 Свердловское Управление ФНС России дало пояснения к новым реквизитам для уплаты налогов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Специалисты Управления ФНС России по Свердловской области дали пояснения к новым ...

14.12.2022 Свердловское УФНС проведет день открытых дверей в связи с переходом всех плательщиков на новую систему уплаты налогов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. На Среднем Урале во всех отделениях налоговой службы 15 декабря пройдет день открытых ...

24.11.2022 В Екатеринбурге сотрудники ФНС рассказали о ведении Единого налогового счета

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Екатеринбурге представители Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по ...

05.07.2017 В этом году в уведомления по имущественным налогам свердловчанам включат НДФЛ

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Жители Свердловской области в скором времени получат уведомления по имущественным ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (635)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1