Свердловчанам напомнили об изменениях налогового законодательства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В ходе пресс-конференции, прошедшей 27 декабря, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова напомнила жителям региона о вступающих в силу с 1 января 2024 года изменениях налогового законодательства, которые могут коснуться многих свердловчан.



Изменения можно разделить на две части: нововведения, связанные с настройкой налоговой системы под введенный с 1 января 2023 года единый налоговый платеж и единый налоговый счет, и изменения, вызванные текущей экономической ситуацией в РФ.



«Самое важное изменение касается юридических лиц, которые вместо уведомления об исчисленных налогах платили платежи обычным платежным поручением так же, как до введения единого налогового счета, с кодом 2. С 1 января платить налоги с указанием конкретного кода бюджетной классификации нельзя», — подчеркнула М. Рябова.



Иными словами, с 1 января 2024 года все налоги, срок уплаты которых наступит раньше, чем срок предоставления соответствующей декларации, будут выплачиваться на основании предоставленного уведомления и все платежи пойдут на единый налоговый счет, с которого налоги будут оплачиваться единым налоговым платежом на единый КБК (коды бюджетной классификации). «Это самое важное изменение, на которое следует обратить внимание», — заявила М. Рябова.



Далее она рассказала об изменении сроков уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).



В 2022 году работодатели платили НДФЛ один раз в месяц, с сентября 2023 года у них появилось право делать это дважды в месяц, а с 1 января 2024 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми уведомления по НДФЛ нужно будет подавать два раза в месяц, то есть это станет обязанностью налогоплательщика, а не правом.



Оплачивать НДФЛ с доходов, полученных с 1 по 22 число каждого месяца, нужно будет не позднее 25 числа каждого месяца. А с доходов, полученных в период с 23 числа каждого месяца и по конец месяца, налог нужно будет уплатить не позднее третьего числа следующего месяца.



В этом году оплатить налоги можно будет до 30 декабря включительно, поскольку казначейство будет работать до 30 декабря включительно (суббота).



Помимо этого, изменится срок предоставления декларации по налогу на имущество организаций. В 2024 году срок предоставления декларации для тех, кто уплачивает налог с инвентаризационной стоимости, перенесен на 25 февраля (в 2023 году срок был до 25 марта).