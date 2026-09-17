Денис Паслер поблагодарил жителей Свердловской области за поддержку МФМ-2026

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции, посвященной закрытию Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге, поблагодарил жителей региона за поддержку фестиваля.

По словам губернатора, жители Свердловской области, которые приходили на площадки международного события, стали важной его частью. Он также отметил, что количество жителей региона было больше, чем иностранных участников.

«Хочу поблагодарить наших жителей за гостеприимство, за то, как они с удовольствием принимали гостей, гордились, рассказывали о своих городах, об области, о значимости региона. Не просто так наш регион называют опорным краем державы. То, каким увидели город гости, то, как его мы сами всегда видели, – это город молодежи мира. Это дорогого стоит. Это точно то наследие, которое город должен и будет нести все последующие годы», — сказал Денис Паслер.

Международный фестиваль молодежи, стартовавший в Екатеринбурге 11 сентября, сегодня завершил свою работу. В фестивале приняли участие более 10 тыс. молодых людей из 191 страны.