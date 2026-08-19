Иностранные участники МФМ после Екатеринбурга посетят 35 регионов России

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Около 1 тыс. иностранных участников Международного фестиваля молодежи (МФМ) после основных мероприятий в Екатеринбурге с 17 по 21 сентября отправятся в 35 российских регионов. Об этом сообщили организаторы.

Региональная программа объединит культурные, образовательные, исследовательские и промышленные маршруты. Участники посетят, в частности, Чувашию, Марий Эл, Костромскую, Ивановскую и Ярославскую области, Карачаево-Черкесию, Адыгею, Кабардино-Балкарию и Южную Осетию. В рамках исследовательского трека запланированы поездки в Архангельскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В общей сложности география экспедиций охватит 25 субъектов РФ, федеральную территорию «Сириус» и Республику Абхазия.

Программа предусматривает знакомство участников с промышленным и научным потенциалом регионов. В Калужской области гости посетят объекты космической отрасли и первую в мире атомную электростанцию в Обнинске. В Мурманской области они увидят атомный ледокол «Ленин» и Кольскую ВЭС. В Хабаровском крае участники познакомятся с этнокультурными пространствами и производством самолетов на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина.

В Тольятти участники посетят «АвтоВАЗ», в Смоленской области — «Кристалл», в Алтайском крае — «Эвалар», в Омской области — современное молочное производство, а в Тверской области — вагоностроительный завод. В Красноярском крае гости познакомятся с производством цветных металлов.

В Нижнем Новгороде программа объединит знакомство с историческим наследием города, музеем истории «ГАЗ» и современным IT-кампусом «НЕЙМАРК».

Отдельная часть маршрутов посвящена культуре народов России. В Калмыкии иностранные гости познакомятся с буддийскими и кочевыми традициями, в Республике Коми — с культурой финно-угорских народов, в Вологодской области — с традициями Русского Севера, в Хабаровском крае — с наследием народов Приамурья.

Кроме того, участники посетят Пушкинский заповедник в Псковской области, село Константиново и Окский биосферный заповедник в Рязанской области, а также Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.

Региональная программа стала частью международных молодежных мероприятий, проводимых в России. Впервые такой формат реализовали на Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года, когда иностранные участники посетили 15 регионов. В 2024 году около 2 тыс. зарубежных гостей Всемирного фестиваля молодежи побывали в 30 городах России. Оператором регионального трека МФМ-2026 выступает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в дни МФМ в Екатеринбурге пройдет около 650 мероприятий, в которых примут участие около 2 тыс. артистов.