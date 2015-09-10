Екатеринбург выбрал думу

Округ № 1: депутат гордумы предыдущего созыва Михаил Матвеев.

Округ № 2: врач-анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Станислав Киселев.

Округ № 3: исполнительный директор «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов.

Округ № 4: директор школы № 168 Татьяна Вяткина.

Округ № 5: начальник управления организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов.

Округ № 6: глава УК «РЭМП Железнодорожного района» депутат гордумы Александр Колесников.

Округ № 7: депутат гордумы предыдущего созыва Алексей Мещеряков.

Округ № 8: сын депутата Госдумы Андрея Альшевских Александр Альшевских.

Округ № 9: директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий.

Округ № 10: глава комитета по экологии и природопользованию администрации города Артур Зиганшин.

Округ № 11: генеральный директор компании «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий.

Округ № 12: руководитель компании «Сити Билдинг» Виталий Чачин.

Округ № 13: директор школы № 140 Александра Журавлева.

Округ № 14: первый заместитель директора Городского управления дорожно-строительных работ (ГУДСР) Павел Пустозеров.

Округ № 15: депутат гордумы прошлого созыва Михаил Вечкензин.

Округ № 16: заместитель генерального директора по общим вопросам в консалтинговом центре «М&А» Алексей Шестаков.

Округ № 17: директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников.

Округ № 18: спикер гордумы предыдущего созыва Игорь Володин.

Округ № 19: депутат гордумы предыдущего созыва Алексей Вихарев.

Округ № 20: депутат гордумы предыдущего созыва Дмитрий Николаев.

Округ № 21: директор областной стоматологии Марина Харитонова.

Округ № 22: депутат гордумы целого ряда созывов Дмитрий Сергин.

Округ № 23: руководитель исполнительного комитета Чкаловского отделения партии «Единая Росси» Елена Бондаренко.

Округ № 24: депутат гордумы предыдущего созыва Виктор Сомиков.

Округ № 25: заместитель начальника отдела организации охранной деятельности филиала «Газпрома» Сергей Павленко.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге завершилось голосование на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Согласно официальным данным системы «ГАС — Выборы», итоговая явка составила 20%. Выборы признаны состоявшимися, серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено.В этом году Екатеринбургская городская дума впервые избиралась по новой схеме, при которой 25 мест разыгрывалось по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.При этом все шесть партий, принимавших участие в выборах, в городскую думу прошли. Как следует из предварительных результатов, опубликованных избирательной комиссией, первое место заняла «Единая Россия» (41,87%). Следом идут ЛДПР (14,6%), КПРФ (12,36%), СРЗП (11,14%), «Яблоко» (9,24%) и «Новые люди» (8,5%). Как ожидается, «Единая Россия» получит пять мандатов, остальные партии — по одному.Список победителей по одномандатным округам.23 избранных депутата-одномандатника выдвинуты партией «Единая Россия», один — КПРФ, один — ЛДПР.Таким образом, по предварительным данным, «Единая Россия» получит в городской думе Екатеринбурга 28 мест, КПРФ и ЛДПР — по два места, СРЗП, «Яблоко» и «Новые люди» — по одному мандату.Ожидается, что первое заседание Екатеринбургской городской думы восьмого созыва состоится 26 сентября 2023 года.